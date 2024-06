Roompot, KPMG en Deloitte zagen toeristenbelasting over het hoofd

Roompot heeft in de gemeente het Beach Resort Kamperland staan. Dat wordt goed bezocht, zo blijkt uit de correctie over de aangifte toeristenbelasting over 2022 waar de parkenreus in april zelf mee kwam. Die gaat over 265.348 overnachtingen en is goed voor 366.180 euro aan nog te betalen toeristentaks.

Wethouder Adrie van der Maas van de gemeente startte daarop een onderzoek, want hij vroeg zich af of het de jaren ervoor dan wél goed was gegaan met de aangifte. En dat was niet het geval: over 2019 tot en met 2022 gaat het in totaal om ruim 1,4 miljoen nog niet betaalde euro’s. Gemeentelijk accountant Deloitte en KPMG, de accountant van Roompot, waren er nooit op aangeslagen.

‘Chalets niet genoemd op formulieren’

Van der Maas was nog niet tevreden met de uitkomst en eiste een excuusbrief van Roompot-directeur Coen van der Wel. Die schrijft de fout in zijn brief toe aan het niet noemen van een bepaald type accommodatie in de aangifteformulieren. Daarom was dit soort vakantieverblijven ‘abusievelijk niet opgenomen’ en ‘is dat initieel ook niet geconstateerd’ vanwege verschillende aangifteformulieren.

Maar begin dit jaar zat er kennelijk wél iemand op te letten. Dat kwam volgens de directeur door ‘de recent afgesloten overeenkomst inzake toeristenbelasting en/of de aandacht afgelopen jaar voor eenheden en bedden’. Die hebben te maken met uitbreidingsplannen van het park. Een woordvoerder laat weten dat de openstaande rekening betrekking heeft op chalets. ‘Daar is nooit een aangifteformulier voor bij ons binnengekomen. Een collega heeft zich dit jaar plots de vraag gesteld: ‘waar valt dit type accommodatie eigenlijk onder?’

Getrouwheidsverklaring

Van der Maas vond de excuusbrief echt nodig en wil dat er over nog twee eerdere jaren wordt nabetaald: ‘Roompot heeft voor de aangiften een getrouwheidsverklaring moeten ondertekenen, maar heeft steeds aangegeven dat de aangiften wel correct waren. Voor ons was er dan ook steeds geen aanleiding om te vermoeden dat ze niet correct zouden zijn. Door deze constatering zijn we elkaar gaan aanspreken op ethiek en moraliteit. Voor mij was de kous niet af met een betaling van 1,4 miljoen. Een bedrijf moet zijn boekhouding zeven jaar vasthouden en daarom leek het in mijn beleving goed om die twee jaar erbij te trekken, ondanks dat we er geen juridische basis voor hebben.’ Dat gaat nog eens 700.000 euro kosten.

De gemeente Noord-Beveland ziet het overschot over 2023 door de kwestie plots omhoogschieten naar ruim 4 miljoen euro. De wethouder zegt voortaan steekproefgewijs te gaan controleren bij de recreatieve bedrijven. Hij laat ook de 6.040 bedden die Roompot heeft opgegeven voor het Beach Resort natellen.

Bron: AD