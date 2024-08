Fiscus loopt achter met verwerken bpm-formulieren

Door de achterstand in het verwerken van opgevraagde informatie voor de bpm kan het zijn dat er ten onrechte herinneringen worden verstuurd om meer informatie aan te leveren, of dat aangiften of teruggaafverzoeken bpm ten onrechte worden afgewezen. ‘Hebt u een herinnering ontvangen, terwijl u wel de gevraagde informatie hebt aangeleverd? Wacht dan nog even af’, zo adviseert de Belastingdienst. Is de aangifte of teruggaafverzoek bpm afgewezen, terwijl wel de ontbrekende gegevens zijn gestuurd, dan raadt de fiscus aan om de BelastingTelefoon te bellen op 0800-0749.

Die informatie is alleen bedoeld voor mensen die een herinnering of afwijzing hebben ontvangen over hun aangifte of teruggaafverzoek bpm. ‘We proberen uw aangeleverde informatie zo snel mogelijk te verwerken. U ontvangt van ons bericht als u ten onrechte een herinnering of afwijzing over uw aangifte of teruggaafverzoek hebt ontvangen.’