EU-lidstaten schrappen dubbele belasting op rendement bij investering

De EU-ministers van Financiën zijn dinsdag akkoord gegaan met nieuwe belastingregels. Die gaan ervoor zorgen dat beleggers geen dubbele belasting meer hoeven te betalen over het rendement van hun grensoverschrijdende beleggingen in aandelen en obligaties.

Daarmee wordt de drempel voor grensoverschrijdende investeringen verlaagd, zo is de gedachte. De regels dragen volgens de Europese Commissie, die met het voorstel is gekomen, ook bij aan de bestrijding van belastingfraude.

Op dit moment heffen veel lidstaten bij grensoverschrijdende investeringen belasting op dividend van aandelen en op rente op obligaties. De beleggers moeten dan zowel belasting betalen in het land waar ze investeren als inkomstenbelasting over hetzelfde inkomen in het land waar ze wonen.

Te ingewikkeld

Hoewel verdragen tussen lidstaten erop gericht zijn om het probleem van dubbele belasting op te lossen, blijkt dat in de praktijk niet goed te werken. Ook verschillen de regels tussen de lidstaten. Procedures voor belastingverlaging of het terugkrijgen van te veel betaalde belasting zijn ingewikkeld, kostbaar en duren lang.

De nieuwe regels moeten daar een einde aan maken. De lidstaten moeten de richtlijn voor 31 december 2028 omzetten in nationale wetgeving. De nationale regels moeten vanaf 1 januari 2030 van kracht worden.

(ANP)