Klacht: bindend advies accountant ‘gebaseerd op rapport zonder grondslag’

In een geschil over de bepaling van de waarde van boekingen bij de verkoop van twee hotels werd een bindend advies gevraagd van een accountant. Die stelde het rapport op zonder dat hij alle cijfers van de koper kreeg. Diezelfde koper meent nu dat de registeraccountant een rapport opstelde zonder deugdelijke grondslag.

Zaak nr: 24/3904

Ergens halverwege de tuchtzaak blijkt het belang van een klein verschil in deze zaak. Wijkt de waarde van vooruitbetaalde boekingen 5 procent af van de eerder geschatte hoogte, dan scheelt dat 2 ton in de prijs van de twee hotels. Dus als de accountant op een verschil van 4,85 procent uitkomt, kijkt de koper – die graag iets hoger had willen zitten – extra kritisch naar dit rapport.

Redelijkheid

De accountant werd ingeschakeld om te kijken naar de waarde van vooruibetaalde boekingen in 2019 en 2018. Hotels hebben te maken met boekingen en betalingen vooraf, legt advocaat Arjen Witteveen uit. De verkoper hield dat bij op ‘kasbasis’, ofwel zodra de betaling binnenkwam, terwijl de koper alles op transactiebasis bekeek. Hier was vooral de ‘overloop’ van belang: boekingen die in 2019 gedaan werden voor overnachtingen in 2020. De hoogte daarvan was geschat op 36.000 euro maar nadat besloten werd naar de werkelijke resultaten te kijken, rolde daar een bedrag van 52.000 euro uit. ,,Dan moet je niet zeggen: het cijfer van 2019 op 2020 veranderen we maar dat van 2018 op 2019 niet. Dat druist in tegen redelijkheid”, zei de accountant. Dus wilde hij ook die cijfers controleren om ook daar een bedrag voor te bepalen.

De accountant vroeg vervolgens om de cijfers maar ook na een halfjaar wachten en twee geplande afspraken, waarop de koper niet kwam opdagen, kwam er niets, legt advocaat Witteveen uit. ,,Die combinatie was voor de accountant aanleiding om zijn rapport af te ronden op basis van de voor hem best beschikbare informatie.” En dit is wat de klager bedoelt met ‘ondeugdelijke grondslag’. Volgens advocaat Jurjen van Daal werd hier het ene geschatte bedrag domweg vervangen door een nieuw geschat bedrag.

De koper zelf vindt dat het eerder geschatte bedrag van 36.000 euro aangehouden moet worden. ,,It was fixed”, zei de Engelse klager in een zitting die deels in zijn taal gehouden werd. Maar de koper ging onder druk toch akkoord met een onderzoek naar het werkelijke getal. De koper kon die gegevens niet verstrekken wegens privacywetgeving, zegt hij. Een deskundige werd vervolgens aan het werk om de cijfers door te nemen maar tot hun schrik lag er plots het eindrapport van de accountant. ,,Je kunt niet zeggen ‘dan rond ik het op deze manier maar af’. Je kunt niet ‘een beetje’ onderzoek doen”, zegt Van Daal. Volgen hem had de accountant groter onderzoek moeten doen omdat er op zijn minst twijfel over de cijfers was.

,,Dit was geen controleopdracht”, reageert raadsman Witteveen, ,,maar het gaat hier om een bindend advies op basis van door partijen aangeleverde informatie.”. De accountant heeft steeds belangrijke stappen in het proces voorgelegd aan beide partijen, verstrekte twee concept-versies van zijn rapport en wachtte op informatie. ,,En nu wordt hij onderdeel van de strijd tussen koper en verkoper.”

De uitspraak volgt over circa 12 weken.