NSC past omstreden pensioenvoorstel aan na felle kritiek Raad van State

De partij van Pieter Omtzigt wilde samen met de BBB dat pensioendeelnemers via een referendum konden stemmen over hun overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar volgens de Raad van State zou zo’n volksraadpleging de pensioentransitie “in ernstige mate” kunnen verstoren.

NSC laat het idee van een bindend referendum nu (voorlopig) varen. In plaats daarvan stelt Kamerlid Agnes Joseph dat deelnemers individueel bezwaar kunnen maken tegen de overstap. Wie bezwaar maakt, kan dan in het oude stelsel blijven. Mocht die route niet haalbaar blijken, dan wordt een referendum alsnog als “noodoptie” opengehouden.

Meer begeleiding en compensatie

NSC en BBB hebben daarnaast hun voorstel aangepast op andere punten. Zo zijn de regels voo keuzebegeleiding en informatievoorziening aan deelnemers verduidelijkt. Ook komt er extra compensatie voor de groep tussen 45 en 55 jaar, om ervoor te zorgen dat zij niet slechter af zijn in het nieuwe systeem. “De kritiek van de Raad van State is vooral procedureel,” zegt Joseph. “Maar wij blijven erbij dat deelnemers nu te weinig zeggenschap hebben in deze grote en persoonlijke beslissing.”

Kritiek vanuit coalitie en kabinet

Het originele voorstel stuitte niet alleen op weerstand bij de RvS, maar ook binnen de coalitie. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen noemde het plan “zeer onverstandig” en wees erop dat het nieuwe pensioenstelsel tot stand is gekomen na jarenlange onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en politiek.

Ook minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum (NSC) uitte zorgen. Hij waarschuwde dat het invoeren van een referendum “een fundamenteel aspect” van het nieuwe stelsel zou openbreken en het hele transitieproces op losse schroeven zou zetten. Of het aangepaste voorstel van NSC en BBB nu wél op voldoende steun kan rekenen, is nog onduidelijk. De Kamer debatteert binnenkort opnieuw over de voortgang van de pensioenwet.

Achtergrond het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe stelsel, dat de komende jaren gefaseerd wordt ingevoerd, maakt een einde aan de collectieve pensioenpot. In plaats daarvan krijgt iedere deelnemer een persoonlijk pensioenpotje, waarin de ingelegde premie en beleggingsrendementen worden bijgehouden. Het systeem is transparanter, maar ook risicovoller: bij economische tegenwind kunnen de pensioenen lager uitvallen.

Bron: ANP