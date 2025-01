Accountant stopte jaarrekeningcontrole, NSC loopt subsidie mis

Binnen Nieuw Sociaal Contract (NSC) heerst onrust. Penningmeester Ralph Joosten werd in december geschorst en ook stopte de controlerend accountant eind november de jaarrekeningcontrole. Follow the Money (FTM) reconstrueerde onder meer dit voorval.

Joosten, die in april 2024 als vrijwillige penningmeester bij NSC startte, ontdekte na zijn aantreden financiële onregelmatigheden rond het communicatiebureau Lime C dat werd ingehuurd vanwege de Europese verkiezingen. Er bleken namelijk twee facturen te bestaan van 250.000 euro met hetzelfde factuurnummer. Het bureau zou zijn ingehuurd door Tjebbe van Oostenbruggen, staatssecretaris Financiën en campagneleider bij de Europese verkiezingen, die met zijn oud-bedrijf voorheen veel samenwerkte met Lime C. Dit laat FTM na onderzoek weten.

Controle stilgelegd

Joosten kaartte het probleem vervolgens meerdere keren aan bij het NSC-bestuur, maar kreeg steeds nul op rekest: het bestuur vond verder onderzoek niet nodig. Joosten informeerde ook controlerend accountant Caroline Willems, partner en bestuurder van Eshuis Accountants. Zij vroeg tijdens de controle, die ze in september vorig jaar startte, documentatie over de facturen bij het bestuur op. Nadat ook zij geen medewerking kreeg voelde ze zich genoodzaakt de controle in november stil te leggen. Dit blijkt onder meer uit contact tussen haar en Joosten en de brief die Willems naar het NSC-bestuur schreef en FTM gisteren publiceerde. Doordat er nu geen goedgekeurd jaarverslag is loopt NSC het risico dat de twee miljoen euro subsidie van 2024 teruggevorderd kan worden.

Forensisch accountant

Joosten meldde de zaak in december bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en wilde een forensisch accountant inschakelen, maar ontdekte dat hij toen al uit zijn functie was gezet, wegens ‘meldingen over zijn gedrag’. Dit meldde RTL Nieuws begin december. Ook zou er vanuit het NSC-bestuur zijn gedreigd met boetes aan het adres van Joosten omdat hij zich op ‘zeer lasterlijk wijze heeft geuit bij RTL en er sprake zou zijn van schending van zijn geheimhoudingsverklaring’.

Geen inhoudelijke reactie

NSC-bestuur en Omtzigt hebben tot nu toe nauwelijks gereageerd op de kritiek, maar besloten wel alsnog een extern onderzoek naar de fraude uit te laten voeren. Het bestuur ging ten slotte niet inhoudelijk op vragen van FTM in, behalve dat ze ‘verwachten dat de resultaten van het onderzoek binnen een maand te ontvangen en de conclusies openbaar te maken’.