Hof wijst vordering ex-accountant Bharatsingh over uitzending Opgelicht?! af

Voormalig advocaat en accountant Sam Bharatsingh heeft ook in hoger beroep geen gelijk gekregen in zijn zaak tegen omroep AVROTROS. De uitzending van het programma Opgelicht?! uit 2021, waarin uitgebreid werd stilgestaan bij zijn tuchtrechtelijke veroordelingen, mocht volgens het gerechtshof worden uitgezonden.

Het hof oordeelt dat de vrijheid van meningsuiting van AVROTROS in dit geval zwaarder weegt dan het recht van Bharatsingh op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. De omroep hoeft dan ook niet te rectificeren.

Conflicten rond erfenis Tineke Verburg en eerdere rechtszaken

Bharatsingh behartigde als advocaat en accountant jarenlang de financiële en juridische belangen van de in 2020 overleden televisiepresentatrice Tineke Verburg. Haar zoon is enig erfgenaam, terwijl Bharatsingh optrad als executeur-testamentair van haar nalatenschap. De twee lagen enige tijd met elkaar in de clinch over de afwikkeling van de erfenis, wat onder meer leidde tot een onverholen dreigement van Bharatsingh richting de zoon.

In de gewraakte aflevering van Opgelicht?! uit 2021 stelde de zoon van Verburg dat hij vermoedde dat Bharatsingh een verklaring van zijn moeder had vervalst. De voormalig accountant spande daarna verschillende zaken aan tegen zowel de zoon als de omroep wegens aantasting van zijn eer en goede naam. Eerder verloor hij al een civiele zaak tegen de zoon van Verburg over diens uitlatingen.

Publiek figuur vóór de uitzending

In de nieuwe uitspraak benadrukt het hof Arnhem-Leeuwarden dat Bharatsingh – die bekendheid kreeg als advocaat van zwartspaarders – al vóór de uitzending een publiek figuur was. Hij trad jarenlang regelmatig op in de media en zocht volgens AVROTROS, door Bharatsingh niet weersproken, de publiciteit vaak zelf op. Daarmee moet hij volgens het hof méér kritiek dulden dan een onbekend persoon.

Algemeen belang: publiek moest gewaarschuwd worden

De aanleiding voor de uitzending was dat Bharatsingh meerdere keren tuchtrechtelijk werd veroordeeld, wat in april 2021 leidde tot zijn definitieve schrapping als advocaat. Later liep hij ook tegen een tijdelijke doorhaling als accountant aan. Inmiddels blijkt uit het NBA-register dat hij op eigen verzoek helemaal is uitgeschreven.

Volgens AVROTROS werd de uitzending gemaakt om het publiek te waarschuwen voor het handelen van Bharatsingh, dat het vertrouwen in de advocatuur zou hebben geschaad. Het hof stelt dat de uitzending daarmee bijdroeg aan een maatschappelijk debat van algemeen belang.

Geen sprake van onterechte beeldvorming

Bharatsingh vond dat hij door het programma werd neergezet als oplichter in strafrechtelijke zin, maar het hof veegt die kritiek van tafel. Het programma Opgelicht?! heeft een brede opzet en waarschuwt voor misleiding in algemene zin, oordeelt het hof. De titel van de aflevering, “Hoe Bharatsingh kan blijven doorwerken als advocaat?”, maakt volgens het hof voldoende duidelijk dat het ging om tuchtrechtelijke veroordelingen en niet om een strafrechtelijk vonnis.

Voldoende basis voor twijfel aan verklaring Verburg

In de uitzending kwam ook een verklaring van Tineke Verburg aan bod, die volgens Bharatsingh moest aantonen dat hij na een coachingstraject verbetering in gedrag had getoond. Haar zoon uitte echter twijfels over de echtheid van de verklaring. Volgens het hof had AVROTROS voldoende aanleiding om die twijfels op te nemen in de uitzending, mede vanwege eigen onderzoek.

Het hof benadrukt dat de opmerkingen van de presentator hierover door de gemiddelde kijker zullen worden opgevat als een weergave van de mening van Verburgs zoon, en niet als een feitelijke beschuldiging van vervalsing door AVROTROS zelf. Er hoefde daarom geen verder onderzoek te worden gedaan.

Wederhoor en geen causaal verband met schade

AVROTROS bood Bharatsingh bovendien de mogelijkheid tot wederhoor. Hoewel hij geen gebruik maakte van de uitnodiging om in de studio te verschijnen, werd zijn schriftelijke reactie wel opgenomen in de uitzending. Daarmee is volgens het hof voldaan aan de journalistieke norm van hoor en wederhoor.

Voor de door Bharatsingh gestelde reputatieschade en het verlies van cliënten ontbreekt elk bewijs van causaal verband met de uitzending, oordeelt het hof verder: ‘Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het gestelde verlies aan cliënten eerder het gevolg is van de vele tuchtrechtelijke veroordelingen van [appellant] , de verslaggeving daarvan in onder andere De Telegraaf en zijn uiteindelijke gedwongen uitschrijving als advocaat. Verder is van belang dat AVROTROS de uitzending van haar website Opgelicht?! en YouTube kanaal al voor de inleidende dagvaarding van 3 mei 2022 heeft verwijderd. Ook is de uitzending niet meer te zien via uitzendinggemist.nl. Ook om die reden is het niet aannemelijk dat AVROTROS [appellant] als gevolg van de uitzending schade heeft geleden.’

Het hof oordeelt verder dat AVROTROS gerechtigd was om het portret van Bharatsingh in de uitzending te tonen. Aangezien hij onderwerp was van een uitzending van algemeen belang, kan hij zich daartegen niet verzetten op grond van het portretrecht.

Vrijheid van meningsuiting weegt zwaarder

Het gerechtshof concludeert al met al dat het recht op vrije meningsuiting van AVROTROS zwaarder weegt dan het recht van Bharatsingh op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Zijn verzoek tot rectificatie wordt dan ook definitief afgewezen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2025:3047