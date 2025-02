Geschrapte advocaat nu ook (tijdelijk) doorgehaald als accountant

Een ex-advocaat die in 2021 uit het beroep is gezet, mag nu tijdelijk ook niet als accountant werken. De Accountantskamer legt hem een doorhaling van twee maanden op wegens (onder meer) schending van de integriteit.

De accountant/ex-advocaat staat sinds 2013 als AA ingeschreven in het NBA-register. In 2020 is hij geschrapt van het tableau door de Raad van Discipline van de advocatenorde wegens zijn dubbelrol bij een familiebedrijf. De zaak draaide om de bekende Hilversumse advocaat Sam Bharatsingh*. Uit de (geanonimiseerde) uitspraak van de Accountantskamer blijkt dat hij nu ook enkele maanden zijn accountantstitel kwijt is.

Uitspraak 23/1890 Wtra AK

Valse verklaring gevraagd

Hij stond vanaf 2017 een vrouw als AA bij in de afwikkeling van haar echtscheiding, maar hielp haar later ook als advocaat. Bharatsingh kwam in 2021 in beeld bij tv-programma Opgelicht, onder meer naar aanleiding van de tuchtrechtelijke maatregel die aan hem als advocaat was opgelegd. Hij stond bovendien te boek als ‘zwartspaardersadvocaat’. De uitzending leidde tot een kort geding, waarin de AA een rectificatie eiste.

In het kader van die zaak vroeg hij de vrouw wier echtscheiding hij begeleidde om een verklaring te ondertekenen dat zij hem niet meer als advocaat zou willen als er geen rectificatie zou komen. Het gesprek is door de vrouw opgenomen. Daarin zegt ze onder meer: “Dit ga ik niet tekenen, hoor. Ik vind dat niet, het voelt niet lekker aan.” En: “Ik ga niet mijn advocaat opgeven.” De AA, die de vrouw met ‘liefje’ en ‘pop’ aanspreekt, probeert haar te overreden met een belofte: “Teken je dit en ik geef je meteen zwart op wit ik blijf je advocaat. Goed?” Maar dat lukt niet en bij de voorzieningenrechter strandt zijn kort geding.

Klacht in tweede instantie

In 2023 dient de vrouw een klacht in bij de Orde van Advocaten, maar die laat weten dat de klacht waarschijnlijk ongegrond zal worden verklaard. De vrouw trekt de klacht in en wendt zich vervolgens tot de Accountantskamer. Ze klaagt dat Bharatsingh heeft geprobeerd haar ertoe te bewegen om valsheid in geschrift te plegen en dat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Daarnaast stelt ze dat hij in de hoedanigheid van accountant een opdrachtbevestiging heeft gestuurd voor werkzaamheden die vallen onder de advocatuur, diensten verleent om geld wit te wassen en dat hij ontkent dat hij € 10.000 in contanten van haar heeft ontvangen.

Opnames toegestaan

De AA maakt bezwaar tegen het gebruik van opnames, maar daar gaat de tuchtrechter niet in mee: de opgenomen gesprekken hebben een zakelijk karakter. “De gesprekken vonden immers plaats in verband met de opdracht die klaagster aan betrokkene had gegeven om haar bij te staan bij de afwikkeling van haar echtscheiding.” Daarom is geen sprake van een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van Bharatsingh. “Bovendien dient het belang van de waarheidsvinding zwaarder te wegen dan de door betrokkene aangevoerde belangen.”

Integriteit geschonden

De vrouw heeft hem met opzet uitspraken ontlokt, werpt de AA verder tegen. Bovendien dacht zij een heel andere verhouding met hem te hebben dan alleen maar een zakelijke relatie. Ze zou zich amicaal en uitdagend hebben opgesteld. Desondanks heeft hij het fundamentele beginsel van integriteit geschonden, oordeelt de Accountantskamer. Hij heeft er bij zijn cliënte op aangedrongen om een verklaring te ondertekenen die niet overeenkwam met de waarheid. “Om klaagster ervan te overtuigen dat zij hem niet als advocaat zou verliezen, heeft betrokkene zelfs voorgesteld om tegelijkertijd een verklaring op te stellen waarin stond dat hij haar advocaat zou blijven.”

De verklaring wilde hij gebruiken om aan te tonen dat hij door de tv-uitzending schade had geleden. “Omdat betrokkene met het oog op zijn eigen belangen heeft geprobeerd de waarheid geweld aan te doen en daarbij de intentie had om de voorzieningenrechter verkeerd voor te lichten, moet worden geconcludeerd dat betrokkene niet eerlijk en oprecht heeft gehandeld.”

Andere klachten ongegrond

De Accountantskamer ziet geen aanknopingspunten voor de stelling dat Bharatsingh de vrouw heeft geïntimideerd. Verder blijkt niet dat zij geld aan het accountantskantoor heeft overgemaakt dat bedoeld was voor advocaatwerkzaamheden. Ook de klacht over het misbruik maken van zijn positie als accountant door een opdrachtbevestiging te sturen voor werkzaamheden als advocaat, treft geen doel.

Er zijn evenmin aanwijzingen dat de AA constructies bedenkt om geld wit te wassen. Daarvoor is de gemaakte opmerking over een groot bedrag contant geld bij een cliënt onvoldoende. De klacht over de contante betaling die zij zelf heeft gedaan, wordt ook ongegrond verklaard.

Geen zakelijke toon

De woordkeuze van Bharatsingh in het gesprek kan niet als gepast en zakelijk worden beschouwd, overweegt de tuchtrechter verder, met het oog op de klacht over grensoverschrijdend gedrag. “De vraag of klaagster wel of niet tegen betrokkene heeft gezegd dat zij niet zo aangesproken wilde worden, is daarbij niet relevant. Betrokkene mocht klaagster niet op deze wijze aanspreken, ongeacht of zij daar bezwaar tegen heeft gemaakt.” Daarbij speelt een rol dat er sprake was van een ongelijkwaardige relatie. Als de vrouw zich al uitdagend heeft opgesteld, dan had dat des te meer reden moeten zijn om een zakelijke toon aan te houden. “Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.”

De klacht is deels gegrond en de AA krijgt een tijdelijke doorhaling voor de duur van twee maanden opgelegd. De Accountantskamer weegt daarbij nog wel mee dat hij tijdens het gesprek mogelijk is overvallen door de weigering de verklaring te ondertekenen, “omdat hij gelet op eerdere uitlatingen van klaagster in de veronderstelling verkeerde dat zij deze wel zou willen ondertekenen”.

Bharatsingh verloor in 2023 nog een rechtszaak tegen de zoon van Tineke Verburg rondom de tv-uitzending van Opgelicht. In 2021 stond hij al eens voor de Accountantskamer, maar die klacht werd ongegrond verklaard.

* Er is de afgelopen jaren al veel media-aandacht geweest voor de handel en wandel van de heer Bharatsingh. De omstandigheden in deze tuchtzaak zijn dusdanig gemakkelijk tot hem herleidbaar dat de redactie er voor kiest om zijn naam in dit geval te vermelden.