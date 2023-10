Hof: accountant uitte onverholen dreigement aan zoon Tineke Verburg over afwikkeling erfenis

De als advocaat geschrapte accountant Sam Bharatsingh heeft met een onverholen dreigement aan het adres van de zoon van de in 2020 overleden tv-presentatrice Tineke Verburg misbruik van omstandigheden gemaakt, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld.

Bharatsingh behartigde jarenlang de financiële en juridische belangen van Tineke Verburg. De zoon van Verburg is enig erfgenaam en Bharatsingh is executeur-testamentair van de nalatenschap van de presentatrice. Beiden liggen al enige tijd met elkaar in de clinch over de afwikkeling van de erfenis. De accountant verloor onlangs nog een zaak over uitlatingen die de zoon van Verburg in het tv-programma Opgelicht deed. In een aan Bharatsingh gewijd item stelde de zoon dat hij vermoedde dat de accountant een document had vervalst. Bharatsingh spande daarna zaken aan tegen de zoon van Verburg en het tv-programma omdat hij zich in zijn eer en goede naam aangetast voelde, maar dat leidde niet tot veroordelingen.

Van het tableau geschrapt

Bharatsingh vergaarde jaren geleden enige bekendheid als advocaat die veel zwartspaarders bijstond. De laatste jaren is hij vooral in een grote hoeveelheid rechtszaken verwikkeld. Als accountant liep hij nog geen enkel tuchtrechtelijk krasje op, maar als advocaat werd Bharatsingh in 2021 van het tableau geschrapt wegens ernstige belangenverstrengeling bij een familiebedrijf waar hij al decennialang voor actief was als accountant en advocaat. ‘Zeventien maal is scheepsrecht’, meldde vakmedium Advocatie daarover gevat, daarbij verwijzend naar de liefst zestien eerdere gegronde tuchtklachten en zeven schorsingen waar Bharatsingh in de jaren daaraan voorafgaand tegenaan was gelopen.

Lening Verburg aan accountant

Uit de nieuwe uitspraak van het hof blijkt dat de accountant in 2012 een kwart miljoen van Tineke Verburg leende. De lening werd deels afgelost, maar volgens de zoon staat er nog zo’n €70.000 open. De accountant eiste op zijn beurt betaling van een factuur van zijn kantoor B&J Accountants van ruim € 11.000. De zoon wilde dat Bharatsingh zou stoppen als executeur-testamentair. Die weigerde in te stemmen met een compromis over betaling van zijn factuur en gaf in een e-mail op 18 september 2020 aan dat hij, als voor 21 september 2021 zijn volledige factuur niet werd betaald, “die maatregelen [zal] treffen die mij in dezen passend en geboden voorkomen om de boedel af te wikkelen”. De zoon besloot daarop om de factuur toch maar te betalen.

Misbruik van omstandigheden

Bij het hof draaide het onder meer om de vraag of Bharatsingh de betaling van zijn factuur als voorwaarde mocht verbinden aan het indienen van zijn ontslag als executeur-testamentair. Het hof oordeelt dat dit niet het geval was voor zover hij daarbij alsnog aanspraak heeft gemaakt op honorarium en op een vergoeding de uren van zijn secretaresse. Bharatsingh had Verburg voor haar overlijden laten weten bereid te zijn als executeur op te treden en voor zijn werkzaamheden geen honorarium in rekening te brengen. Later kwam hij alsnog met een rekening.

Het hof merkt de opmerking van de accountant aan als een dreigement en verklaart daarom de instemming van de zoon van Verburg met diens voorstel vernietigbaar: ‘De keus voor [de zoon van Verburg, red.] om hetzij door te gaan met een executeur (met uitgebreide bevoegdheden) die mogelijk verdergaande beslissingen in zijn nadeel zou nemen – de verstandhouding tussen hen was er niet beter op geworden – of [Bharatsingh, red.] zijn zin geven, was geen reële. Het hof oordeelt dat de instemming die [de zoon] op 19 september 2020 aan [Bharatsingh] heeft gegeven met zijn voorstel vernietigbaar is wegens misbruik van omstandigheden, gelet op het onverholen dreigement van [Bharatsingh] in het door hem gestelde ultimatum.’

Stichting

Ook het argument van Bharatsingh dat de lening was overgegaan op een stichting wordt door het hof verworpen. In de loop van de jaren werd de lening van Tineke Verburg in termijnen door verschillende entiteiten afgelost. Daarbij was ook een stichting betrokken die de belangen van de hindoegemeenschap in Almere behartigt en een tempel onderhoudt, en waarvan de echtgenote van Bharatsingh voorzitter was. Bij het hof betoogde de accountant dat de lening in 2013 op de stichting was overgegaan, maar de geldleningsovereenkomst die dat moest bewijzen bleek niet door Verburg te zijn ondertekend.

Rekensom

Toch betekent dat oordeel niet dat de hele betaling die de zoon van Verburg na het dreigement deed ongedaan moet worden gemaakt, spreekt het hof uit. Bharatsingh had weliswaar toegezegd zijn executeurswerkzaamheden te verrichten zonder honorarium in rekening te brengen, maar dat betekent niet dat hij geen derden mocht inschakelen. Omdat daar ook kosten voor werden gemaakt komt het hof uiteindelijk tot de rekensom dat de accountant de erfgenaam nog ruim €23.000 moet betalen. Dat is wel een tegenvaller voor de zoon van Verburg, want eerder kwam de rechtbank nog tot een bedrag van ruim €70.000.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2023:8714

In dit artikel is de naam van Sam Bharatsingh voluit geschreven, omdat zijn naam in diverse eerdere publicaties en media is genoemd en hierdoor bekend is geworden. De nieuwe uitspraak van het hof is gemakkelijk tot Bharatsingh te herleiden.