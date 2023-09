Ex-advocaat, nu accountant, verliest zaak tegen zoon Tineke Verburg

In april 2021 werd Sam Bharatsingh als advocaat van het tableau geschrapt. Hij ging aan de slag als accountant. Zijn verleden achtervolgt hem. Beschuldigingen in het tv-programma Opgelicht zouden hem klanten hebben gekost. Bharatsingh klaagde één van de geïnterviewden in het tv-programma aan. Het betreft de zoon van wijlen tv-presentatrice Tineke Verburg.

Bharatsingh werd eind 2020 door geschrapt als advocaat wegens ernstige belangenverstrengeling bij een familiebedrijf waar hij al decennia lang voor actief was als accountant en advocaat. Het AVROTROS-programma Opgelicht besteedde in februari 2021 aandacht aan de dubieuze handel en wandel van de voormalig advocaat. Die liet het er niet bij zitten en eiste bij de rechter, vergeefs, om een rectificatie van de publieke omroep.

TV-programma Opgelicht

Bharatsingh werd in april 2021 definitief doorgehaald. Omdat hij ook accountant is, zette hij die werkzaamheden voort. Naar eigen zeggen bleven de beschuldigingen in het tv-programma hem achtervolgen. In de uitzending had Bharatsingh beweerd dat hij coachingadvies had gekregen van de bekende tv-presentatrice Tineke Verburg. Haar begeleiding toonde volgens de Hilversummer aan dat hij aan zichzelf werkte en wilde veranderen. Bharatsingh liet in de uitzending een document zien dat de coaching door Verburg bevestigde. De zoon van de presentatrice zei echter dat hij de echtheid van het document betwijfelde omdat zijn moeder in de tijd van de vermeende coaching te ziek was om te werken. De zoon wees onder andere op het formele taalgebruik en de lange zinnen in het document: ‘Mijn moeder leerde iedereen om zo min mogelijk formeel taalgebruik te gebruiken, in haar trainingen. En dit staat vol met formeel taalgebruik. Daarnaast zei mijn moeder tegen iedereen: korte zinnen gebruiken. Zoveel mogelijk punten in je verhaal. Hier zitten zinnen tussen van vier regels. Het past gewoon niet bij de schrijfstijl van mijn moeder.’ De zoon vermoedde ook dat zijn moeders handtekening onder het document niet echt was.

Bedreigd

Voor de rechter stelde Bharatsingh dat hij in zijn eer en goede naam is aangetast en dat hij mede als gevolg van de uitlatingen van de zoon van Tineke Verburg in zijn praktijk als accountant en belastingadviseur schade heeft geleden. Na de tv-uitzending zouden jarenlange klantrelaties zijn beëindigd en zouden zich geen nieuwe klanten hebben gemeld. De advocaat van Bharatsingh vertelde dat zijn cliënt na de uitzending diverse dreigementen had ontvangen van onbekende personen, waaronder een e-mail waarin werd gedreigd met het laten ontploffen van een granaat bij Bharatsinghs woning. Door de moord op advocaat Derk Wiersum was dit dreigement extra hard aangekomen, aldus de advocaat.

Europees Hof

De ex-advocaat, nu accountant, probeerde de zoon van Tineke Verburg aan te pakken op basis van uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de Mens (EHRM). Artikel 8 EVRM gaat over bescherming van de bedrijfs- of beroepsmatige reputatie en recht op eerbiediging van het privéleven. Uitspraken kunnen strafbaar zijn wanneer de aantasting van de reputatie dusdanig (ernstig) van aard is, dat daardoor een belemmering ontstaat van het genot op het recht op respect voor het privéleven. Schending van de reputatie wordt dus niet per definitie aangemerkt als schending van de persoonlijke integriteit die wordt beschermd door artikel 8 EVRM.

Alleen eigen visie

De rechter vond echter dat de uitlatingen van Verburgs zoon onder het recht op vrije meningsuiting vallen. Hij had namelijk niet stellig beweerd dat Bharatsingh de coachingsovereenkomst had vervalst, maar enkel zijn visie gegeven op lay-out en taalgebruik in het document, aan de hand van zijn ervaringen en bedenkingen. Dat de zoon van Tineke Verburg uit rancune over de verdeling van de nalatenschap van zijn moeder zelf het tv-programma Opgelicht had benaderd, bleek volgens de rechtbank nergens uit. Aan de uitlatingen van de zoon werd weinig gewicht toegekend. De reputatieschade die Bharatsingh heeft opgelopen zijn vooral te wijten aan zijn eigen gedrag en handelen, aldus de rechter.

Bharatsingh heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de aantasting van zijn beroepsmatige reputatie van dusdanige aard is dat sprake is van een aantasting van het recht op zijn privéleven, anders dan waar hij handelend als professional aan wordt blootgesteld. De uitspraken van de zoon van Tineke Verburgh waren niet onrechtmatig. Bharatsingh werd veroordeeld tot de proceskosten.

In dit artikel is de naam van Sam Bharatsingh voluit geschreven, omdat zijn naam in diverse eerdere publicaties en media is genoemd en hierdoor bekend is geworden.

