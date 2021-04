Bharatsingh is definitief alleen nog accountant

Advocaat Sam Bharatsingh van het Hilversumse Judicium Advocatuur is door het hof van discipline definitief van het tableau geschrapt in verband met ernstige belangenverstrengeling bij een familiebedrijf waar hij al decennia lang voor actief was als accountant en advocaat.

De Raad van Discipline schrapte de advocaat/accountant eind vorig jaar al van het tableau vanwege het belangenconflict bij het familiebedrijf. Bharatsingh ging daar echter tegen in beroep. Met de veroordeling door de hoogste tuchtrechter is de schrapping van de advocaat nu definitief. „Gezien zijn houding, de omvang en duur van de opgebouwde vertrouwensrelatie met klagers (35 jaar) en de flagrante schending van de kernwaarde integriteit, is slechts een zware tuchtrechtelijke maatregel passend”, oordeelt het hof.

Accountantswerk voor familiebedrijf

Bharatsingh werkte al sinds de jaren tachtig als accountant en belastingadviseur voor het familiebedrijf met verschillende vennootschappen en familieleden en bouwde een nauwe zakelijke en privéband met de verschillende familieleden op. De bedrijvengroep bestaat onder andere uit een schildersbedrijf en bedrijven in renovatiewerken en reinigingswerken.

Advocaat, conflict in de familie

In 1998 ging hij ook als advocaat aan de slag. Als advocaat was hij betrokken bij de totstandkoming op 17 oktober 2013 van het testament van (wijlen) de heer Van L. sr, lid van de familie. Van L. sr. overleed in 2017. Daarna ontstonden er juridische geschillen over de uitvoering van het testament tussen de klagers (die samen deel uitmaken van de VLG, de handelsnaam van het samenstel van de familiebedrijven) aan de ene kant en mevrouw van L. aan de andere kant. Een van de klagers en mevrouw van L. waren de enig erfgenamen.

Weigering om zich terug te trekken

Bharatsingh ging vervolgens mevrouw Van L. als advocaat bijstaan in de juridische geschillen. De andere familieleden verzochten hem al snel om zich terug te trekken vanwege ongeoorloofde belangenverstrengeling, maar dat weigerde de advocaat/accountant. Aan de gemachtigde van klagers liet hij begin 2018 weten:

“Het is correct dat ik voor uw cliënten ben opgetreden, maar dit was niet in mijn hoedanigheid als advocaat. Voor zover uw cliënten van mening zijn dat ik wel in mijn hoedanigheid als advocaat voor hen ben opgetreden, dan nodig ik uw cliënten uit mij aan te willen geven in welke zaak/zaken ik als advocaat voor hen ben opgetreden en wie daarbij de wederpartij was. Vergissen uw cliënten zich niet? Mijn optreden als accountant voor uw cliënten is niet gelijk te stellen aan het optreden als advocaat.

Zolang ik van uw cliënten niet de gevraagde informatie heb ontvangen, zal ik mijn werkzaamheden vooralsnog niet staken. Bovendien is mijn optreden niet tegen [klaagster sub 3] gericht. Mijn optreden in deze is dat ik als advocaat bijstand verleen aan één van de aandeelhouders van [klaagster sub 3] in de nalatenschap van wijlen [de heer Van L sr.] en als werkneemster van [klaagster sub 6].”

Raad van Discipline: vertrouwelijke informatie gebruikt

Het geschil over de uitvoering van het testament ging nog een tijdje door en de klagers besloten de rol van de advocaat/accountant aan de orde te stellen bij de Raad van Discipline. Die oordeelt niet mals over de manier waarop hij te werk is gegaan. Het verweer van Bharatsingh dat het hem vanwege het tijdsverloop (hij was in 2008 gestopt als accountant van de VLG) vrij stond om voor zijn cliënte tegen de klagers op te treden wordt door de raad verworpen. Bharatsingh had naar het oordeel van de raad dan ook niet tegen hen mogen optreden.

‘Structureel en onverbeterlijk gedragspatroon van onbetamelijk handelen’

Ook het hof oordeelt nu pittig over het functioneren van Bharatsingh. Bij het opleggen van de schrapping heeft het hof rekening gehouden met zijn omvangrijke tuchtrechtelijke verleden, meldt de Telegraaf. Bharatsingh kreeg de afgelopen veertien jaar zestien gegronde tuchtklachten aan zijn broek, waarvan er zeven een definitieve schorsing opleverden. Het hof stelt daarom in zijn beslissing: „Het tuchtrechtelijk verleden laat zien dat sprake is van een structureel en onverbeterlijk gedragspatroon van onbetamelijk handelen. De maatregel van schrapping is dan de enige juiste maatregel.”

Accountantskamer

Bharatsingh is dus voorlopig alleen accountant. Ook in die hoedanigheid moest hij zich al verschillende keren bij de tuchtrechter verantwoorden. De Accountantskamer zag tot nu toe echter nog geen regen om hem als accountant tuchtrechtelijk te veroordelen.

