Feuilleton | Het onderzoek (14, slot seizoen 3): Stemmen die blijven klinken

De ronde tafel is achter de rug, maar de stilte erna klinkt harder dan de stemmen die daar klonken.

Voor Gijs is het alsof hij een bergtocht heeft gemaakt: intens, vermoeiend, maar bovenal onvergetelijk. Hij schrijft in zijn notitieboek:

“Ik dacht dat ik vragen zou stellen. Ik heb vooral geluisterd. En luisteren bleek zwaarder dan ik dacht.”

Die nacht ligt hij wakker. Hij hoort de jonge vrouw nog fluisteren: “Ik wil dat iemand weet dat dit gebeurt.” Hij voelt opnieuw de spanning in de kamer toen de man met de blauwe sjaal zei: “Ik ben meer dan een bijnaam.”

Hij weet: dit mag niet verdwijnen in vergetelheid.

Chantal belt hem de volgende ochtend.

“Hoe gaat het met je?”

“Onrustig,” zegt Gijs eerlijk. “Ik hoor hun stemmen nog. Jij?”

“Trots en bang tegelijk,” antwoordt ze. “Trots dat we dit georganiseerd hebben. Bang dat we nu verantwoordelijk zijn voor wat er met die verhalen gebeurt.”

“En Marga?” vraagt hij.

“Ik denk dat het haar meer raakt dan ze laat zien. Maar ze straalt ook kracht uit. Alsof ze eindelijk haar eigen littekens omzet in iets wat anderen kan helpen.”

Op kantoor schuift Marga tegenover Carla aan. De koffiemok blijft onaangeroerd.

“Hoe was de ronde tafel?” vraagt Carla.

Marga zoekt naar woorden. “Zwaar. Pijnlijk. Maar ook… betekenisvol. Mensen voelden zich veilig genoeg om te spreken. En ik merkte dat ik iets kon bijdragen. Toch vraag ik me af of ik sterk genoeg ben om dit vaker te doen.”

Carla kijkt haar indringend aan. “Weet je, Marga, soms zijn juist de mensen die zelf gewond zijn geraakt de beste gids voor anderen. Jij weet hoe het voelt om te twijfelen, om te zwijgen. Dat maakt je betrouwbaar. Maar vergeet niet: je eigen herstel blijft net zo belangrijk.”

Marga knikt. Ze denkt terug aan Carolien, haar therapeut. Hoe vaak had die niet gezegd: “Je kwetsbaarheid is geen zwakte, het is je kompas.” Misschien is dat ook de les van dit alles.

Een paar dagen later ontmoeten Gijs, Marga en Chantal elkaar weer bij Meet & Greet. Het café voelt inmiddels als hun tweede thuis, een plek waar moeilijke gesprekken lichter worden door de geur van koffie en de rumoerige achtergrond van gesprekken.

“Goed dat we elkaar zien,” zegt Gijs. “We moeten de balans opmaken. Wat hebben we bereikt? En wat staat ons nog te doen?”

“Voor mij,” zegt Marga, “was dit de eerste keer dat ik mijn rol als vertrouwenspersoon echt voelde. Ik heb gezien hoe belangrijk het is dat er iemand is die alleen maar luistert, zonder oordeel. Maar ik voel ook de verantwoordelijkheid. Als ik dit blijf doen, moet ik stevig blijven werken aan mijn eigen kracht.”

Chantal knikt. “Dat heb je goed gedaan, Marga. Zonder jou was de ronde tafel niet zo veilig geweest. Voor mij was het vooral een bevestiging dat dit geen randonderwerp is. Dit gaat over de kern van professionaliteit. Over integriteit. En eerlijk gezegd…” ze haalt diep adem, “ik ben teleurgesteld in hoe weinig accountants dit onder ogen willen zien. Het beroep is zo druk met zichzelf – met beroepsprofielen, private equity, AI – dat ze vergeten dat het om mensen gaat. Dat is waar ik wakker van lig.”

Gijs leunt naar voren. “Daar zeg je wat. Ik heb de discussies gezien over beroepsprofiel, over RA versus AA. Het is een loopgravenoorlog. Terwijl de echte vragen niet gesteld worden: wat maakt een professional? Wat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid? En hoe laten we zien dat integriteit meer is dan een regel in een code?”

“Dus wat nu?” vraagt Marga.

“Misschien,” zegt Gijs aarzelend, “moeten we de verhalen die we gehoord hebben verbinden met die grotere discussies. Laten zien dat dit niet losstaat. Dat een beroep dat zichzelf professioneel noemt, ook verantwoordelijkheid moet nemen voor de veiligheid binnen de eigen muren.”

Chantal knikt fel. “Dat bedoel ik! Het gaat niet alleen om regels en controle, maar om psychologische veiligheid, om de vraag of mensen zichzelf kunnen zijn. Dat is óók duurzaamheid. Misschien nog wel meer dan CO₂-rapportages.”

Marga glimlacht. “Jullie denken groot. Maar misschien moeten we klein beginnen. Met een vervolgcirkel. Met nazorg voor de mensen die hun verhaal deelden. Dáár begint professionaliteit: bij trouw blijven aan wie je hebt uitgenodigd.”

Gijs schrijft in zijn notitieboek:

“Professionaliteit is niet alleen regels volgen. Het is ervoor zorgen dat de mensen die je hoort, niet opnieuw in stilte vallen.”

Als Gijs thuiskomt opent hij zijn mailbox. Eén nieuw bericht. Afzender onbekend. Hij klikt.

“Ik heb gehoord van jullie ronde tafel. Wat daar is besproken, raakt meer werelden dan jullie vermoeden. Wees voorzichtig: niet iedereen wil dat de waarheid naar boven komt.”

Gijs leest de mail drie keer. Zijn hartslag versnelt. Hoe kan iemand weten dat de ronde tafel überhaupt heeft plaatsgevonden? En wie bedoelt met “niet iedereen”?

Hij appt Chantal en Marga:

“Morgen Meet & Greet. Belangrijk. Kom alsjeblieft.”

De volgende ochtend ligt de geprinte mail op tafel.

“Wie kan dit gestuurd hebben? De bijeenkomst was niet ‘geheim’ ” vraagt Chantal. Haar stem is fel, maar er zit ook angst onder.

“Het voelt als een waarschuwing,” zegt Gijs. “Of misschien een dreigement. Iemand weet dat we iets losgemaakt hebben. En wil ons laten weten dat we in de gaten worden gehouden.”

“Dan hebben we twee keuzes,” zegt Marga kalm. “We stoppen. Of we gaan door – maar dan bewuster, veiliger, misschien zelfs anoniemer.”

Chantal balt haar vuisten. “Ik stop niet. Nooit. Als dit reacties oproept, is dat het bewijs dat het nodig is. We hebben iets blootgelegd dat men liever onder het tapijt schuift.”

Gijs kijkt haar aan. “Maar zijn we bereid de storm in te gaan? Wat als dit gaat groter worden dan we aankunnen. Dit raakt aan belangen die veel verder reiken dan één beroep.”

“Dan gaan we samen,” zegt Marga. “Met duidelijke afspraken. En met een plan.”

Ze buigen zich opnieuw over de mail. De woorden branden: “Niet iedereen wil dat de waarheid naar boven komt.”

Plots rinkelt Chantal’s telefoon. Ze kijkt op het scherm. “Onbekend nummer,” zegt ze.

Ze neemt aarzelend op.

“Met Chantal.”

Een stilte. Dan een lage stem: “We moeten praten. Jullie weten niet half waar jullie aan begonnen zijn.”

De lijn verbreekt.

Chantal kijkt op, wit weggetrokken. “Ze weten wie ik ben.”

Marga’s hand trilt om haar mok. Gijs sluit zijn notitieboek en zegt zacht: “De storm is dichterbij dan we dachten.”

