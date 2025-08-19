Feuilleton | Het onderzoek (11): Eerste ontmoetingen

Het is een week na het gesprek met Chantal. Voor Gijs voelt het alsof hij aan een nieuw hoofdstuk is begonnen. Het idee van de ronde tafel is niet langer een abstract plan, maar een route die ze stap voor stap zullen lopen.

Hij opent zijn laptop en leest nog eens de zes berichten. Kort, soms slechts een paar regels, maar er klinkt altijd emotie in door. Hij voelt een bijna fysieke verantwoordelijkheid: hij moet dit goed doen. Geen haast, geen sensatie. Zorgvuldigheid.

Eén voor één stuurt hij de respondenten een bericht terug. Kort maar respectvol:

“Dank dat je de moed hebt gehad om te reageren. Ik zou graag persoonlijk met je afspreken om te horen wat je wilt delen en om samen te kijken hoe we je verhaal een veilige plek kunnen geven. Anonimiteit wordt gegarandeerd.”

De eerste die terugschrijft is een vrouw van midden dertig. Haar mail is voorzichtig, bijna staccato.

“Oké. Maar alleen ergens neutraal. Geen kantoor. Geen café waar ik collega’s kan tegenkomen.”

Een paar dagen later heeft Gijs met haar een afspraak. In een bibliotheek, achterin een stille leeszaal. Gijs voelt zich ongemakkelijk met zijn notitieblok; hij besluit het dicht te laten en alleen te luisteren.

“Ik heb dit nog nooit hardop verteld,” begint ze, haar ogen strak gericht op de tafel. “Maar ik wil dat er iets verandert. Ik wil dat niemand dit nog meemaakt.”

Haar stem trilt, maar in de trilling ligt kracht. Gijs knikt, stelt af en toe een zachte vraag. Hij merkt hoe ze langzaam ontspant. Bij het afscheid zegt ze: “Ik weet niet of ik straks aan een ronde tafel durf te zitten, maar ik wil dat je mijn stem meeneemt.”

Een paar dagen later ontmoet Gijs de man die homo is. Ze spreken af in een klein koffietentje buiten de stad. De man draagt een felle blauwe sjaal, alsof hij met kleur zijn woorden kracht wil geven.

“Het begon onschuldig,” vertelt hij. “Grappen. Dubbele bodems. Totdat het niet meer grappig was. Ik werd weggezet als ‘de vrolijke mascotte’. Altijd de grap, nooit de professional. Ik ben er kapot aan gegaan.”

Hij lacht schamper. “Het gekke is: het was nooit één incident. Het was de optelsom. Een sluipend gif.”

Gijs voelt hoe zijn maag zich samenknijpt. “Wil je dit delen tijdens de ronde tafel?”

De man denkt lang na. “Ja. Maar alleen als ik niet de enige ben. Ik wil niet de uitzondering zijn, de case study gay. Begrijp je?”

“Ik begrijp je,” zegt Gijs.

Intussen is Chantal in gesprek met een van de vrouwen die nog midden in een onveilige situatie zit. Ze spreken elkaar bij Meet & Greet. De vrouw is jong, onrustig, kijkt telkens over haar schouder.

“Ik weet niet of ik hier goed aan doe,” fluistert ze. “Het is nog gaande. Ik zie mijn collega nog elke dag.”

Chantal voelt haar eigen adem versnellen. “Dan is het al dapper dat je hier zit. We gaan niks doen waar jij je niet veilig bij voelt.”

De vrouw knikt, haar ogen vochtig. “Ik wil alleen dat iemand weet dat dit gebeurt. Dat ik niet gek ben. Dat ik niet de enige ben.”

Chantal stuurt ‘s avond laat nog een bericht aan Gijs: “Dit is groter dan we denken. Het gaat niet alleen om verhalen uit het verleden. Het gaat ook om wat nú gaande is.”

Een week later zitten Gijs en Chantal weer samen. Ook Marga is aangeschoven. Inmiddels hebben ze vier van de zes mensen persoonlijk gesproken.

“Het is zwaarder dan ik dacht,” zegt Gijs. “De verhalen… het kruipt onder mijn huid.”

“Dat is logisch,” zegt Marga. “Je luistert niet alleen, je draagt mee. Maar vergeet niet: je biedt hun ook iets terug. Een plek. Een luisterend oor. Gehoord worden is ontzettend belangrijk.”

Chantal schuift haar notitieboek naar voren. “We moeten nadenken over de setting van die ronde tafel. Het moet geen anonieme zaal zijn. Klein, intiem en toch sfeervol Misschien zelfs letterlijk rond een tafel, met slechts acht of tien stoelen.”

“En een gespreksleider die ervaren is,” voegt Marga toe. “Iemand die kan omgaan met emotie, stiltes, onverwachte wendingen.”

“En geen pers erbij,” zegt Gijs resoluut. “Dit is geen scoop. Dit is een beginpunt.”

Die avond fietst Gijs naar huis. De lucht is helder, de maan staat laag boven de daken. De verhalen die hij gehoord heeft hebben hem getroffen, meer dan hij had verwacht. Maar hij voelt ook iets van voldoening. Zes mensen hebben zich gemeld. Mensen die besloten hebben hun stilte te doorbreken. En hij mag meehelpen om die stemmen samen te brengen.

Hij denkt terug aan een zin die de man met de blauwe sjaal uitsprak: “Het was nooit één incident. Het was de optelsom.”

Misschien geldt dat ook voor verandering, denkt Gijs. Het is nooit één verhaal, één schreeuw. Het is de optelsom van vele stemmen. Tegelijkertijd is het jammer dat er vaak meer stemmen nodig zijn om misstanden aan het licht te brengen.

Jan Wietsma

