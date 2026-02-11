Accountantskamer wijst klacht tegen voormalig advocaat af

De Accountantskamer heeft een klacht tegen voormalig advocaat en uitgeschreven accountant Sam Bharatsingh grotendeels ongegrond verklaard. Alleen het onderdeel van de klacht dat betrekking had op een declaratie wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Volgens de tuchtrechter heeft de klaagster haar verwijten onvoldoende onderbouwd.

Zaak nr: 24/3458 Wtra AK

Sam Bharatsingh* is voor sommigen een bekende Nederlander na een uitzending van Tros Opgelicht?! in februari 2021. Hij zou een handtekening en facturen hebben vervalst en hij zou tijdens een schorsing toch als advocaat werken. Bharatsingh verloor het kort geding dat hij aanspande. In januari vorig jaar werd hij voor twee maanden doorgehaald in het register voor accountants in een staartje van die zaak, nu bij bij de tuchtrechter. Hij poogde een cliënt een valse verklaring te laten ondertekenen die hij wilde gebruiken in de rechtszaak tegen het televisieprogramma. Anderen kennen Bharatsingh als de bevlogen advocaat die jarenlang zwartspaarders bijstond. Sam Bharatsingh werd in april 2021 als advocaat van het tableau geschrapt wegens belangenverstrengeling.

De huidige tuchtklacht was ingediend door een vrouw die Bharatsingh via de hindoeïstische tempel Shri Vishnu Mandir in Almere kende en hem had benaderd in verband met de financiële afwikkeling van haar relatiebreuk. Zij stelde onder meer dat Bharatsingh zich had voorgedaan als advocaat, mondelinge afspraken niet was nagekomen en een contante betaling van 20.000 euro had aangenomen zonder kwitantie.

Werkzaamheden via dochter

Uit de uitspraak blijkt dat de juridische bijstand aanvankelijk werd verleend door de dochter van Bharatsingh, die advocaat is. Zij verrichtte tussen september 2022 en januari 2023 werkzaamheden voor de klaagster. Daarna werd Bharatsingh betrokken als financieel adviseur bij de verdeling van de gemeenschap.

De Accountantskamer oordeelt dat Bharatsingh met die werkzaamheden zijn deskundigheid als accountant kon aanwenden en daarom aan de gedrags- en beroepsregels voor accountants moet voldoen. Dat de dochter formeel opdrachtnemer was, betekent volgens de tuchtrechter niet dat Bharatsingh niet op zijn eigen handelen kan worden aangesproken.

Geen bewijs voor misleiding of contante betaling

De tuchtrechter ziet echter geen bewijs dat Bharatsingh zich heeft voorgedaan als advocaat. Volgens de Accountantskamer was voor alle betrokkenen duidelijk dat de dochter als advocaat optrad en dat Bharatsingh haar adviseerde bij de financiële aspecten van de scheiding.

Ook het verwijt dat hij mondelinge afspraken over belastingzaken niet zou zijn nagekomen, is volgens de Accountantskamer niet aannemelijk gemaakt. De klaagster kon niet concreet onderbouwen welke afspraken precies waren gemaakt.

Hetzelfde geldt voor de beschuldiging dat Bharatsingh een contante betaling van 20.000 euro zou hebben aangenomen. De klaagster kon niet duidelijk maken wanneer de betaling zou hebben plaatsgevonden of waar het geld vandaan kwam. Daardoor is dit verwijt ongegrond verklaard.

Declaratiegeschil niet voor tuchtrechter

Een klachtonderdeel over de facturatie van werkzaamheden wordt niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Accountantskamer is een geschil over declaraties in beginsel aan de civiele rechter of de Raad voor Geschillen van de NBA, tenzij sprake is van bewust misleidend declareren. Daarvan is in deze zaak niet gebleken.

* Er is de afgelopen jaren al veel media-aandacht geweest voor de handel en wandel van de heer Bharatsingh. De omstandigheden in deze tuchtzaak zijn dusdanig gemakkelijk tot hem herleidbaar dat de redactie er voor kiest om zijn naam in dit geval te vermelden.