Eerder doorgehaalde accountant opnieuw voor de tuchtrechter: ‘ik heb geen cent in rekening gebracht’

Hij zou 20.000 euro in contanten hebben ontvangen voor ‘slechts wat summiere correspondentie’, zo wordt ex-advocaat en eerder kort doorgehaald accountant Sam Bharatsingh verweten. “Ik heb haar nooit ook maar een cent in rekening gebracht”, reageert de beklaagde strijdbaar. Eind november dient de tuchtzaak.

Zaak nr: 24/3458 Wtra AK

Bharatsingh* verscheen in augustus niet in de Accountantskamer in de zaak aangespannen door een vrijwilliger van de hindoeïstische tempel in Almere. De oud-advocaat en inmiddels uitgeschreven accountant stond met pech langs de weg, bleek op die zitting. Accountancy Vanmorgen nam contact op met beide partijen en ze wilden allebei voorafgaand aan de zitting eind deze maand hun verhaal doen. Dit is wat er volgens de klager en de aangeklaagde accountant is gebeurd.

Sam Bharatsingh is voor sommigen een bekende Nederlander na een uitzending van Tros Opgelicht?! in februari 2021. Hij zou een handtekening en facturen hebben vervalst en hij zou tijdens een schorsing toch als advocaat werken. Bharatsingh verloor het kort geding dat hij aanspande. In januari dit jaar werd hij voor twee maanden doorgehaald in het register voor accountants in een staartje van die zaak, nu bij bij de tuchtrechter. Hij poogde een cliënt een valse verklaring te laten ondertekenen die hij wilde gebruiken in de rechtszaak tegen het televisieprogramma. Anderen kennen Bharatsingh als de bevlogen advocaat die jarenlang zwartspaarders bijstond. Sam Bharatsingh werd in april 2021 als advocaat van het tableau geschrapt wegens belangenverstrengeling.

De vrouw die hem nu voor de tuchtrechter daagt, kent hem via de hindoeïstische tempel in Almere, Shri Vishnu Mandir. Het was onder meer Bharatsingh die zich jarenlang inzette voor de komst van dit complex. De vrouw ligt in scheiding en vermoedt frauduleus handelen bij haar ex. Bharatsingh ‘had alle expertise in huis’, zo vertelde hij haar, maar hij schuift zijn dochter naar voren die advocaat is. Zij schuift de opdracht in januari 2023 weer terug naar haar vader. In maart 2023 zegt de klager de samenwerking op. Vervolgens krijgt ze een gepeperde rekening opgestuurd.

20.000 euro contant

Voor slechts ‘summiere correspondentie naar de advocaat van de wederpartij’ rekent de accountant 12.100 euro, stelt Kissan Gangaram Panday die de klaagster bijstaat. Dat terwijl de vrouw stelt dat ze Bharatsingh al riant betaald had: een voorschot van 10.000 euro, gevolgd door een bedrag van 20.000 euro dat ze contant af moest rekenen. Ze eist dat geld van hem terug.

Als accountant ging Bharatsingh volgens Gangaram Panday onder meer de mist in door het nooit verstrekken van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Mondeling zegde hij toe de belastingzaken aan te pakken en contact op te nemen met de boekhouder van de ex-man. Ook zou Bharatsingh zich tegenover de klaagster hebben voorgedaan als advocaat. Dit is laakbaar omdat hij van het tableau is geschrapt. ,,Dit tast de eerlijkheid en oprechtheid aan die van een accountant verwacht mag worden.” Volgens Panday moest de factuur door zijn cliënt gestort worden op de rekening van een BV die pas lopende de opdracht is opgericht. Dat ze opeens met een ander kantoor te maken had – Bharatsingh Advocaten en Fiscalisten in plaats van Masters Advocatuur – is haar nooit gemeld. Ze heeft er evenmin een opdrachtbevestiging van. Bharatsingh verrichte ondertussen werk voor haar als accountant. Zo adviseerde hij haar hoe ze de scheiding financieel moest regelen, meent Panday.

‘Geen cent in rekening gebracht’

,,Mijn kantoor neemt geen contant geld aan”, zegt Sam Bharatsingh resoluut als hem om een reactie wordt gevraagd. Hij is bereid alle vragen te beantwoorden, zegt hij strijdbaar. ,,Hoezo zou ze 20.000 euro contant betaald hebben? Als je dat stelt, moet je dat bewijzen. Bovendien: waar heeft ze dat geld dan vandaan gehaald?” Hij noemt dit een zware beschuldiging waar niets van klopt. Want als hij dat geld aangenomen zou hebben, zonder dat er een kwitantie of wat dan ook van is, dan stelt ze feitelijk dat hij zwart geld heeft aangenomen. Een zware beschuldiging jegens iemand die jarenlang zwartspaarders in rechtszaken bijstond.

Dat hij nooit een opdrachtbevestiging stuurde, is niet zo gek. ,,Ik heb nooit een opdracht van haar aangenomen.” Ook zegt hij dat het de klaagster duidelijk moet zijn geweest dat hij geen advocaat was. En dat zijn dochter, die wel advocaat is, de opdracht aannam. Zij stuurde de factuur. Het werk dat hij in deze kwestie verrichtte, rekende hij door aan het kantoor van zijn dochter. ,,Dit is spijkers op laag water zoeken”, zegt Bharatsingh, die bevestigt dat hij zich als accountant heeft laten uitschrijven. Hij heeft zich in per 1 maart zelf als accountant uit laten schrijven. Wel is hij nog als adviseur actief. De Accountantskamer behandelt deze nieuwe klacht op de zitting van 24 november.

* Er is de afgelopen jaren al veel media-aandacht geweest voor de handel en wandel van de heer Bharatsingh. De omstandigheden in deze tuchtzaak zijn dusdanig gemakkelijk tot hem herleidbaar dat de redactie er voor kiest om zijn naam in dit geval te vermelden.