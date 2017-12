Vraag naar financiële professionals stijgt met 19%

De vraag naar hoogopgeleide finance professionals is met 19% gestegen ten opzichte van 2016. Al vijf jaar achtereen is er een groei te zien in het aanbod van vacatures. Dit blijkt uit een analyse van Yacht over de periode januari tot en met november 2017 in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de recruiter valt op dat gevraagde competenties in vacatures niet overeenkomen met het profiel waaraan een finance professional zou moeten voldoen. De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) werkt met een visiedocument waarin dit profiel nader staat omschreven. Misja Bouma, Business development manager van Yacht Finance: ‘Bedrijven willen een professional die zijn tijd ver vooruit is en die raad weet met nieuwe technologie. Bedrijven vragen echter nog op een traditionele manier uit. In vacatures worden gevraagde competenties nog altijd niet aangepast aan wensen van deze tijd. Tel daarbij op dat de overgrote meerderheid van finance professionals momenteel niet zoekt naar een nieuwe functie. Dat maakt de zoektocht naar personeel niet eenvoudiger.’

Grootste stijgers gevraagde vacatures