‘Kaasteentjes’ en rapper moeten Vlaamse jeugd warm maken voor accountancyvak

‘Zonder mijn accountant geen eigen frituursnack.’ Een imagocampagne voor accountants kan alleen maar in frituurland België die titel dragen. Landelijke bekendheid Bockie de Repper – inderdaad, een rapper – ondersteunt de campagne waarmee de Vlaamse hogescholen en het avondonderwijs het beroep van accountant aantrekkelijker willen maken.

De campagne is mede opgezet door Accountants van Morgen, een initiatief van acht Belgische accountantskantoren die het onderwijs en de sector aan meer kandidaat-accountants willen helpen. Bij de zuiderburen zijn er vier keer zo veel vacatures als afgestudeerde accountants. De eerste campagne had als motto ‘Mijn belangrijkste volger, dat is mijn accountant’. Deel twee gaat dus op de gefrituurde kaastoer, want ‘accountants moeten — meer dan ooit — kaas gegeten hebben van álle aspecten van ondernemen’.

Rapper Bockie heeft speciaal voor de gelegenheid de ‘kaasteentjes’ bedacht: vijf kroketjes met verschillende kazen in een kartonnen voetje. En hoe je zo’n product in de markt zet, onderzocht Bockie met zijn accountant Steff. De rapper (‘Ik zie mijn accountant nog altijd meer dan mijn moeder’) is al een tijdje ambassadeur van Accountants van Morgen.