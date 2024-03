Werkgevers zetten vooral in op behoud personeel

60% van de werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zetten vooral in op behoud van personeel (76%). Ook gaan ze vaak anders werven (69%) en nemen ze eerder kandidaten aan die nog opgeleid moeten worden (68%). Dit blijkt uit een onderzoek van UWV waar ruim 4000 werkgevers aan meewerkten.

Ondanks de iets verminderde spanning is de krapte op de arbeidsmarkt nog groot. Een derde van de werkgevers heeft veel last van de krapte en 27% heeft hier in redelijke mate last van. Werkgevers in het onderwijs, de zorg en de bouw hebben het vaakst veel last van de krapte (respectievelijk 44%, 42% en 41%).

Erica Maurits, arbeidsmarktadviseur UWV: ‘In een krappe arbeidsmarkt is personeelsbehoud belangrijk, want voor werknemers is het makkelijker om over te stappen naar een andere werkgever. Werkgevers die last hebben van de krapte zetten dan ook vooral in op behoud van personeel (76%). Drie op de tien werkgevers ervaren uitstroom van personeel als een probleem, de meeste werkgevers denken bovendien dat personeelsbehoud in 2024 niet makkelijker gaat worden. Bijna 4 op de 10 werkgevers zetten maatregelen in om personeelsuitstroom te voorkomen. Ze proberen uitstroom vooral tegen te gaan door meer aandacht te hebben voor werksfeer en sociale contacten, de financiële beloning te verbeteren en meer individuele gesprekken te hebben met medewerkers.’

Bron: UWV