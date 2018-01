223 miljoen euro via crowdfunding gefinancierd in 2017

Vorig jaar is in Nederland 223 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van 31% ten opzichte van 2016, toen 170 miljoen euro werd opgehaald. In 2017 werden meer dan 5.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd, blijkt uit onderzoek van CrowdfundingCijfers.nl.

Gemiddelde

Ondernemingen haalden in 2017 maarliefst 192,7 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 102.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 14,4 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 15.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 13,1 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 6.000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 2,8 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 7.500 euro.

Bescheidener groei

“De groei van de crowdfunding markt is vergelijkbaar met vorig jaar: in 2016 was de groei 33%. Waar de crowdfunding markt van 2012 tot en met 2015 jaarlijks verdubbelde, lijkt crowdfunding nu definitief in een iets bescheidener tempo van exponentiële groei beland,” stelt Gijsbert Koren van CrowdfundingCijfers.nl. Sinds 2010 is in Nederland in totaal meer dan 600 miljoen euro via crowdfunding gefinancierd.

Duurzaamheid

Duurzame ondernemingen en duurzame energieprojecten maken een groeiend aandeel uit van de crowdfundingmarkt. Daarnaast halen deze ondernemingen en projecten gemiddeld hogere bedragen op. Koren: “Een mogelijke verklaring hiervoor is dat duurzaamheid en duurzame energie (naast vooruitzicht op financieel rendement) aanspraak maken op de maatschappelijke betrokkenheid van investeerders. Crowdfunding maakt het zo voor investeerders mogelijk om een directe en zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij.” Een voorbeeld is Bluerise, dat een techniek ontwikkelde om duurzame energie op te wekken uit de oceaan en ruim 650.000 euro ophaalde bij meer dan 500 investeerders.