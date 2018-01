Tuinbouwsector floreert heel goed

De tuinbouwsector doet het uitstekend. Vooral de teelt onder glas ging het voor de wind. Direct gevolgd door kwekers van pot- en perkplanten. Ook snijbloementelers kenden een goed jaar, blijkt uit voorlopige jaarcijfers over 2017 die de universiteit van Wageningen publiceert samen met agrarische partijen.

Het gemiddelde inkomen van een glastuinbouwbedrijf kwam naar schatting uit op €243.500, tegen € 231.800 een jaar eerder. Glasgroentebedrijven verdienden in doorsnee iets minder dan een jaar eerder, maar voerden met een inkomen van gemiddeld €325.500 de lijst aan. Pot- en perkplantentelers waren door de bank genomen goed voor €271.000, terwijl kwekers van snijbloemen het moesten doen met €145.800. Telers van tomaten profiteerden, behalve van een breed assortiment, van mindere oogsten in Spanje. Dat gold niet voor paprika- en komkommerbedrijven, die juist meer concurrentie uit Zuid-Europa ondervonden. Die zette de prijzen voor die groenten ook onder druk.

Inkomen gestegen

Bloementelers in de volle grond kunnen volgens de partijen in de sector ook tevreden zijn. Het inkomen steeg tot een gemiddelde van €143.200 Dat was ruim €10.000 euro meer dan een jaar eerder. Sowieso zijn opbrengsten van bloembollentelers al vier jaar behoorlijk, zo blijkt uit de toelichting. Fruit- en boomkwekers in de volle grond zagen hun inkomen licht verbeteren. Telers van groente in de buitenlucht kampten met lagere prijzen door een groter aanbod. Dat zorgde op jaarbasis voor teruglopende opbrengsten.

Consumptie groente en fruit

De totale productiewaarde van groente en fruit stabiliseerde op jaarbasis op circa €3,3 miljard euro. Groente leverde 5 % minder op, terwijl fruit 17% aan totale waarde won. Nederlandse huishoudens kochten afgelopen jaar gemiddeld minder groente en fruit. Dit werd deels gecompenseerd door horeca en catering die afgelopen jaar juist meer producten inkochten. Evengoed eten Nederlanders volgens de sector nog altijd minder groente en fruit dan aanbevolen. Een gemiddeld huishouden was vorig jaar goed voor 590 kilo groente en 714 kilo fruit. Dat betekende in beide gevallen een min van 3 procent op jaarbasis.