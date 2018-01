NBA geeft update veranderagenda

De NBA zet de voortgang op een rij van de door de stuurgroep Publiek Belang opgestelde veranderagenda. Met die agenda moeten de in 2014 ingevoerde 53 verbetermaatregelen voor de accountancysector een meer fundamentele aanpak krijgen.

In november 2017 publiceerde de Stuurgroep Publiek Belang de geactualiseerde Veranderagenda Audit, die gericht is op duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

Analyse

Als onderdeel daarvan werd ook de oorzakenanalyse over de totstandkoming van controlekwaliteit gepubliceerd. De analyse is op verzoek van de stuurgroep gemaakt door de vier grote accountantskantoren. Daaruit kwamen tien drivers van controlekwaliteit naar voren. Goede controles voldoen over het algemeen aan al deze voorwaarden. Als aan één of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan, kan dat een oorzaak zijn van een tekortkoming in controlekwaliteit.

Startpunt

Gepubliceerde rapporten, green papers en lopende consultaties zijn in een overzicht gezet. Als startpunt voor een brede discussie gaat het green paper Structuurmodellen Accountancy in op de structuurmodellen binnen de Nederlandse accountancysector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Gekeken wordt naar het businessmodel, het partnermodel en het verdienmodel van accountants. Leden en stakeholders kunnen tot eind maart 2018 reageren.