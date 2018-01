PERSONALIA: Osinga partner bij Bentacera Groep

Per 1 januari 2018 is Johannes Osinga toegetreden als partner van de Bentacera Groep. Onder de groep vallen accountantskantoor Bentacera en corporate finance-adviseur De Valck Dealmakers.

Osinga (51) is al ruim 25 jaar actief in het middenbedrijf. Hij werkte onder meer als accountant bij Coopers & Lybrand en als investeringsmanager bij Friesland Bank Participaties en NoorderHuys Participaties. Sinds juni 2013 is hij verbonden aan De Valck Dealmakers in Heerenveen. Yme Bouma treedt uit als partner van de groep, maar blijft onderdeel uitmaken van het team van De Valck Dealmakers. Osinga krijgt de dagelijkse leiding over het team, dat bestaat uit 6 medewerkers.

Bentacera staat met een omzet van 16,7 miljoen euro in de top 30 van Nederlandse accountantsbedrijven.