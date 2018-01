Minister: klant beter af onder provisieverbod

Volgens een evaluatie van het het ministerie worden de belangen van de klant nu beter behartigd. Het draagvlak voor het provisieverbod is ook onder de financiële dienstverleners zelf groter geworden, al blijft een groep zich verzetten. De kwaliteit van de dienstverlening is volgens de minister ook verbeterd. Het is wel moeilijk om vast te stellen in hoeverre dat aan het provisieverbod alleen ligt, want de laatste jaren zijn ook andere zaken veranderd in de sector.

Duurder advies

Er zijn wel signalen dat financieel advies nu duurder is geworden. Tegelijkertijd blijkt dat ‘de bereidheid om te betalen voor advies toeneemt als adviseurs de kans krijgen uit te leggen wat hun toegevoegde waarde is.’ Hoekstra laat aanvullend onderzoek doen om te beoordelen welke verbeteringen nog meer bereikt kunnen worden bij financieel advies.