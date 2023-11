Deel financieel dienstverleners voldoet niet aan vergunningseisen

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dat gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan het belang van klanten schaden, stelt de AFM na eigen onderzoek onder een groep van 31 bedrijven, waarvan het merendeel al eerder was aangesproken op het niet voldoen aan de eisen.

Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten, is de logische stelling van de toezichthouder. ‘Financieel dienstverleners spelen een belangrijke rol bij de financiële beslissingen van veel consumenten. Een FD’er moet er zeker van zijn dat hij controle heeft over zijn bedrijfsvoering. Het niet voldoen aan vergunningseisen of onvoldoende risicomanagement bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, kunnen het klantbelang schaden. Op alle gebieden die de bedrijfsvoering raken moet het huis op orde zijn.’

Effect maatregelen teleurstellend

De AFM nam met name de bedrijfsvoering onder de loep bij vergunninghouders die al eerder een handhavingsmaatregel kregen opgelegd. ‘Het doel hiervan was om het effect van deze maatregelen te toetsen. De uitkomsten zijn teleurstellend.’ Er zijn nog steeds financieel dienstverleners die niet voldoen aan wettelijke eisen als het aangesloten zijn bij klachteninstituut Kifid of het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. ‘Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten. ‘Wij verwachten dat iedere FD’er die een vergunning heeft en wil behouden voldoet aan de basisvereisten. Daarom is de naleving van ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’ ook in 2024 een speerpunt van het toezicht.’

Overigens is de reikwijdte van de peiling beperkt: er waren 31 ‘FD’ers’ geselecteerd: 21 van hen waren eerder (vaak meerdere keren) aangesproken op het niet voldoen aan de eisen, 5 werken met freelancers en van 5 waren geen overtredingen bekend. Van de onderzochte groep bleken er maar 4 dienstverleners te voldoen aan de vergunningseisen.

Samenwerking met zzp’ers vaak niet volgens het boekje

Daarnaast volgen vergunninghouders niet altijd de regels als ze samenwerken met freelancers. Er zijn 700 financieel dienstverleners die gezamenlijk 1.500 freelancers inschakelen. ‘Vooral de beloning van freelancemedewerkers heeft onze aandacht omdat uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen volledig variabel wordt beloond. Dit is niet toegestaan.’

Bovendien voldoet een deel van de financieel dienstverleners niet aan de diplomaplicht. ‘Er zijn dan bijvoorbeeld geen adviserende klantmedewerkers voor de adviesvergunningen die zij hebben.’ De AFM is ook kritisch op het vermogen van financieel adviseurs om in te springen op nieuwe ontwikkelingen: ‘Een deel van de sector vindt het lastig om de kennis te vergroten op voor klanten relevante transities en specifieke nieuwe diensten. Zoals bijvoorbeeld bij schadeverzekeringen op het gebied van cybersecurity en klimaat.’