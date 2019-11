‘Accountant kan meer kansen pakken in financieel advies’

Er ligt een grotere rol weggelegd voor de Nederlandse bedrijfsaccountant in het geven van financieel advies aan ondernemers. Dit stelt MKB-financieringsplatform October na onderzoek onder 1.034 Nederlandse ondernemers. Meer dan de helft van de ondernemers wil daar volgens October ook extra voor betalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 41 procent van de Nederlandse ondernemers zich liever bezighoudt met de business, dan met bedrijfsfinanciën. Dit terwijl financiële kennis cruciaal is in de bedrijfsvoering van (groeiende) ondernemers. Zo hebben twee op de tien ondernemers de afgelopen twee jaar financiering nodig gehad voor de onderneming en verwachten zes op de tien ondernemers het aankomende jaar verder te groeien.

De helft van de ondervraagden vraagt daarom financieel advies of hulp aan zijn bedrijfsaccountant. Een derde heeft hiervoor weleens een externe partij in de hand genomen. “De accountant is van nature een vertrouwenspersoon voor de ondernemer. Die kent als controleur van de jaarrekening de financiële situatie van de onderneming goed”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Financieel advies is een hele logische ontwikkelingsrichting voor de accountant, waar volgens onze cijfers ook écht voldoende vraag naar is.”

Hulp

Ondanks dat de helft van de ondervraagden de bedrijfsaccountant om advies vraagt, geeft 35 procent aan dat deze (nog) niet over de juiste kennis beschikt van bedrijfsfinanciering. Ondernemers in de retail kloppen het vaakst bij hun accountant aan voor financieel advies (61 procent). Vervolgens is 28 procent van de ondervraagden uit deze sector ontevreden over de expertise van de accountant inzake de bedrijfsfinanciën. Mannaerts: “Uit het onderzoek blijkt dat in de sectoren waarin de accountant vaker de rol vertolkt van financieel adviseur, ondernemers hierover meer tevreden zijn. Door intensiever met de accountant samen te werken, raakt deze ook meer betrokken bij onderneming, wat leidt tot beter financieel advies.”

Extra waarde

Een belangrijke voorwaarde voor een toekomstige adviesrol van de accountant op het gebied van bedrijfsfinanciering, lijkt de kwaliteit van het advies te zijn. Zo geeft 54 procent van de ondervraagde ondernemers aan extra te willen betalen voor goed financieel advies.