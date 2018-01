Samenwerking Auxilium en DOCCO op IT-gebied

Auxilium Adviesgroep BV werkt sinds deze week samen met IT-adviesbureau DOCCO om zo een breed palet IT-diensten aan aangesloten kantoren te kunnen bieden. Door een nauwe samenwerking met DOCCO aan te gaan speelt Auxilium in op een groeiende behoefte aan efficiënte en optimale inzet van IT onder accountantskantoren.

Auxilium

De ontwikkelingen op IT-vlak stapelen zich op, maar accountantskantoren weten hier niet altijd even goed mee om te gaan, licht directeur bij Auxilium Adviesgroep John Weerdenburg de samenwerking toe: “Kantoren komen steeds vaker met IT-vragen naar ons toe. Ze zijn op zoek naar ondersteuning en hebben behoefte aan een sparringpartner. Door samenwerking met DOCCO kunnen we hierin voorzien.”

DOCCO

DOCCO is gestart in 2013 en werkt met adviseurs die allen een achtergrond in de accountancy kennen. Door de ontwikkelingen op IT-vlak van de afgelopen jaren is ook de dienstverlening van DOCCO aan het verschuiven. Dirk Kreijkes, directeur bij DOCCO legt uit: “In de beginperiode ondersteunden we kantoren vooral bij implementatietrajecten. Nu zie je een tendens ontstaan dat kantoren vaker een beroep op ons doen op het gebied van strategievorming en advisering. Kantoren vinden het prettig te kunnen sparren met een innovatieve partij die in de verschillende trajecten ook nog eens out-of-the-box aanpak hanteert.”

De nieuwe samenwerking is voor beide partijen interessant. Naast de uitbreiding van de dienstverlening voor Auxilium Adviesgroep betekent het ook dat aangesloten kantoren sneller – tegen gunstige voorwaarden – kunnen schakelen en beter kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.