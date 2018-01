Junior belastingadviseur verdient met 2.250 euro te weinig

De Volkskrant behandelt in de rubriek Verdien ik wel genoeg? deze week het salaris van 2.250 euro bruto dat junior belastingadviseur Steffy verdient met een 40-urige aanstelling bij een accountantskantoor.

De krant komt tot de conclusie dat de belastingadviseur, afgezet tegen het gemiddelde loon van belastingadviseurs, tussen de 100 en 1.000 euro bruto per maand te weinig verdient, ook al voert de universitair geschoolde Steffy werkzaamheden op hbo-niveau uit. Wat de jonge belastingadviseur exact hoort te krijgen is afhankelijk van de ‘zwaarte van haar functie en het totaalpakket aan salarisvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden’, zegt Leonie Mutsaers van Berenschot in de rubriek. Als de werkgever veel investeert in training en opleiding, is het logisch dat minder wordt betaald, stelt Mutsaers, die Steffy’s salaris desondanks zo’n 200 euro te laag vindt.

De gehele casus is hier te vinden.