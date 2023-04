Flynth niet aansprakelijk voor naheffing fiscus over verkoop percelen

Flynth is als belastingadviseur niet tekortgeschoten bij de verkoop van stukken grond door een BV/dga waarbij de fiscus oordeelde dat de grondprijs onjuist was. Dat had de adviseur niet kunnen voorzien, oordeelt de rechter, die eraan toevoegt dat de Belastingdienst er met zijn berekening van de prijs net zo goed naast kan zitten.

Een bedrijf schakelt Flynth in als belastingadviseur, waarbij ook diensten worden verleend aan de dga. De BV heeft mede via de dga drie percelen in eigendom, goed voor bijna 22.000 vierkante meter. De twee kleinste ervan (samen nog geen 4.000 vierkante meter), met een agrarische bestemming, zijn door de dga in 2006 voor ruim 210.000 euro gekocht van een bedrijf. Een deel ervan is gebruikt om een boerderij op te bouwen.

Per perceel andere prijs

Eind 2015 dient zich een koper aan voor de drie percelen en er wordt een overeenkomst gesloten, zij het dat een klein deel van het gebied buiten de deal is gehouden. De koper telde bijna 1,3 miljoen euro neer voor in totaal 21.571 vierkante meter grond. Dat is gemiddeld 60 euro per vierkante meter, al is per perceel een andere prijs gehanteerd. Afgesproken is bovendien dat de koper nog 40 euro per m2 betaalt als de bestemming van (een deel van) de percelen onherroepelijk wordt gewijzigd in woondoeleinden of bijbehorende bestemmingen.

Belastingdienst bepaalt eigen waarde

Flynth adviseert een taxatie, die vierkantemeterprijzen van 100 euro en hoger oplevert voor de twee kleinste percelen en een bedrag van 55,68 euro per m2 voor het grootste perceel. In 2016 verkoopt de dga de twee kleinste percelen eerst aan de BV voor een kleine vijf ton en daarna worden de percelen overgedragen aan de koper, voor de overeengekomen prijs. De Belastingdienst vindt echter dat de twee kleine percelen een andere marktwaarde hadden dan waarvoor ze door de dga aan de BV waren verkocht en past de aangiftes over 2016 aan. Het verschil tussen de berekende waarde en de verkoopprijs wordt aangemerkt als een uitdeling van de vennootschap aan de dga waarover inkomstenbelasting moet worden afgedragen. De BV krijgt een hogere boekwinst op de aan de koper verkochte percelen en moet meer vennootschapsbelasting afdragen. Er volgt ook een boete.

Toetsing was niet mogelijk

In 2020 sluit de dga een deal met de fiscus door af te spreken dat de vierkantemeterprijs op 85 euro wordt gesteld en dat de boete wordt verlaagd. Bij de rechter eist de dga van Flynth een vergoeding van ruim 11.000 euro en de BV eist meer dan 90.000 euro: de belastingadviseur heeft zijn werk niet goed gedaan, vinden ze. Flynth had moeten adviseren om de transactie vooraf te laten toetsen en had moeten inzien dat de Belastingdienst niet zou accepteren dat de prijs per vierkante meter van met name het tweede perceel veel hoger lag dan de gemiddelde prijs van 100 euro die de koper betaalde voor de percelen. Flynth had moeten adviseren om de transactie zodanig aan te passen dat de Belastingdienst de belastingaanslagen over 2016 niet zou hebben aangepast.

Geen bewijs dat de fiscus de juiste prijs rekent

Maar een toetsing kon in 2016 helemaal niet worden aangevraagd, zo toont Flynth met succes aan. Verder had de belastingadviseur niet kunnen weten dat de Belastingdienst de overeengekomen prijzen per m2 niet zou accepteren, zo oordeelt de rechter. Alleen verwijzen naar het compromis dat later is gesloten, is daarvoor niet genoeg. Daarmee is nog niet gezegd dat de fiscus wél een juiste prijs heeft aangenomen. ‘Eisers hebben niet uitgelegd of onderbouwd waarom de belastingdienst het bij het rechte eind had toen de aanslagen van [dga] en [de BV] werden aangepast door voor alle percelen uit te gaan van een hogere prijs dan de door [de taxateur] getaxeerde waarde.’

Tot slot verwerpt de rechter de stelling dat de adviseur de dga had moeten aanraden om de twee kleinere percelen rechtstreeks aan de koper te verkopen en niet eerst aan de BV. Dan zou de transactie misschien aan de aandacht van de fiscus zijn ontsnapt. De rechter is het met Flynth eens dat het de Belastingdienst niet is te doen om de vorm van een transactie, maar om de inhoud daarvan.

Rechtbank Gelderland, 12 april 2023