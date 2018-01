InformerOnline krijgt predikaat ‘Trusted Cloud’

Softwareleverancier Informer heeft voor zijn online boekhoudpakket InformerOnline het Duitse label Trusted Cloud ontvangen.

Dit label, dat onder het Duitse Ministerie van Economische Zaken valt, wordt toegekend aan vertrouwde cloudservices voor bedrijven in het MKB, aldus Informer. Het is hiermee naar eigen zeggen het eerste boekhoudpakket in Nederland dat het overheidskeurmerk Trusted Cloud mag voeren. Het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi) heeft een speciaal label uitgebracht om onder andere ondernemers te laten zien welke cloudservices zij kunnen vertrouwen. Applicaties die in aanmerking willen komen voor een Trusted Cloud label moeten aan een flinke lijst eisen voldoen op het gebied van veiligheid, databeveiliging en de technische opbouw van de applicatie. Daarnaast zijn er eisen die de juridische zekerheid en privacy van de cloud service beoordelen.