KPMG steekt miljarden in digitalisering

KPMG gaat de komende jaren wereldwijd 5 miljard dollar investeren in de verdere digitalisering van de dienstverlening. Met Microsoft is een vijfjarige samenwerking gestart om producten te ontwikkelen voor de markt.

Het bedrag wordt met name geïnvesteerd in nieuwe technologie, innovatie en menselijk kapitaal. ‘De alliantie met Microsoft is een belangrijke component geworden om ons te helpen toonaangevende oplossingen en diensten aan klanten te kunnen leveren’, zegt Carlijn Buis, bij KPMG Nederland verantwoordelijk voor Technology en Alliances. Beide bedrijven gaan een portfolio van oplossingen ontwikkelen op het gebied van cloud-businesstransformatie, intelligente bedrijfstoepassingen en slimme werkplekoplossingen. Een voorbeeld daarvan is het Digital Risk Platform, gebouwd op Microsoft Azure, dat oplossingen biedt voor de identificatie en beheersing van risico’s, compliance en interne audit. ‘Het platform bevat tools om de digitalisering van risico- en compliance-processen in domeinen zoals finance, legal en IT mogelijk te maken.’

Cloudplatform

KPMG bracht in 2017 als eerste van de big four zijn auditworkflow naar de cloud met het platform KPMG Clara, eveneens gebouwd op Microsoft Azure. Dat zal nu worden geïntegreerd met Microsoft Teams, zodat auditbestanden centraal kunnen worden beheerd en veilig kunnen worden gedeeld. Daarnaast wordt het mogelijk auditgerelateerde activiteiten te volgen en te communiceren via chat-, spraak- en videovergaderingen.

Via een gezamenlijk wereldwijd cloudplatform zal KPMG een reeks cloudgebaseerde mogelijkheden ontwikkelen, variërend van een hostinginfrastructuur tot AI, cyber- en robotprocesautomatisering (RPA). Het gaat volgens KPMG om meer dan 50 nieuwe oplossingen en diensten. De ruim 207.000 werknemers in 153 landen krijgen de beschikking over Microsoft 365, inclusief Microsoft Teams. Ruim 30.000 medewerkers gaan daarnaast werken met Dynamics 365.