Publicatie ‘RGS 3.0’ gratis online

Onderzoeksbureau GBNED van Gerard Bottemanne heeft een nieuwe versie van zijn rapport over het Referentie grootboekschema (‘RGS versie 3.0’) online gezet.

Het complete RGS telt meer dan duizend rekeningen. Bottemanne legt in de publicatie uit dat als een filter goed wordt toegepast door boekhoud- of rapportagesoftware, bepaalde RGS-codes onderdrukt of juist geselecteerd kunnen worden. Dat is vooral van toepassing bij het onderdrukken van specifieke rekeningen voor de agro-sector of woningcorporaties. ‘Naarmate meer sectoren en branches gebruik maken van RGS zal het aantal rekeningen (RGS-codes) alleen maar toenemen en dan biedt de filtermogelijkheid een oplossing om RGS voor de gebruiker beheersbaar te houden’, aldus GBNED.

Oproep

GBNED roept softwareleveranciers om de komende maanden met RGS aan de slag te gaan. Volgens het bureau is er de afgelopen jaren ontzettend veel gesproken over RGS en zijn er ook softwareleveranciers en accountantskantoren die RGS hebben omarmd in de praktijk, maar deze ‘RGS-doeners’ zijn nog behoorlijk in de minderheid. ‘Via ons initiatief ‘RGS Ready‘ zullen we dan binnen afzienbare tijd melden wat de stand van zaken is als het gaat om de implementatie van RGS in genoemde software. Zo weten gebruikers straks of hun softwareleveranciers tot de RGS-doeners of tot de RGS-achterblijvers behoren.’

Nieuwe administraties

RGS moet de schakel moet vormen tussen huidige (grootboek)schema’s en externe rapportages, zoals de jaarrekening en kredietrapportage aan banken op basis van SBR. Er is ook belangstelling voor RGS als het gaat om data-analyses, benchmarking en op het gebied van elektronisch factureren in combinatie met UBL. Hoewel er steevast wordt gesproken over ‘Referentie grootboekschema’ is Bottemanne van GBNED van mening dat RGS ook als uitgangspunt kan dienen bij het inrichten van nieuwe administraties. Dat laatste voorkomt volgens hem een onnodige conversieslag.

Het rapport RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven is gratis op te vragen.