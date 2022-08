Alfaversie RGS 3.5 gepubliceerd

De Beheergroep RGS heeft de alfaversie van RGS 3.5 (Excel-versie) vrijgegeven. Daarop kan worden gereageerd tot 1 oktober.

De wijzigingen zijn aangebracht vanwege aanpassingen in de taxonomie NT17a. Ook heeft de beheergroep op verzoek van de markt een aantal aanvullingen gedaan en daarnaast zijn een klein aantal fouten in RGS gecorrigeerd. ‘De kern van RGS, zoals opgenomen vanaf RGS 3.0 is intact gebleven.’ Reageren op de consultatie kan via een contactformulier.

De alfaversie RGS 3.5 is hier te bekijken, inclusief release notes. Bekijk ook de toelichting bij de release notes.