PERSONALIA: Ronald de Jonge van Kop of Munt naar Mazars

Mr. Roland J. de Jonge (1973) is in dienst getreden als Director bij Mazars Accountants en Adviseurs. De Jonge gaat zich richten op het verder uitbreiden van de fiscale praktijk en de sector Technologie, Media & Telecom van Mazars in Amsterdam.

Dat heeft Mazars laten weten. In 1998 is De Jonge zijn carrière gestart bij PwC waar hij is doorgegroeid naar Senior Tax Manager. In de fiscale praktijk bij PwC heeft hij zich beziggehouden met advisering over de structurering van internationale expansie, private wealth, eigendom, IP- en financiering. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de advisering van de DGA bij (internationale) structurering van acquisities, financiering en transfer pricing vraagstukken.

Kop of Munt

Sinds 2012 was hij eindverantwoordelijk voor de fiscale praktijk als Head of Tax bij Kop of Munt, een middelgroot accountancykantoor met een focus op de creatieve industrie. Daar adviseerde hij over managementparticipaties, wijzigingen in de (aandeelhouders)structuur, internationale expansie, acquisities, structurering van diverse activiteiten, bedrijfsopvolgingen en advisering van de DGA. de Jonge heeft brede ervaring in de advisering van familiebedrijven en de DGA. Hij heeft o.a. voor opdrachtgevers in de creatieve industrie, zoals reclamebureaus, mediabedrijven, architectenbureaus en culturele instellingen gewerkt, en heeft een goed netwerk in deze sector.