DNB publiceert Q&A’s over PSD2

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dinsdag op haar website een serie Q&A’s, veel gestelde vragen en antwoorden, gepubliceerd over de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2, die in de loop van dit voorjaar ook in Nederland wordt geïmplementeerd.

Met deze Q&A’s, mede gepubliceerd namens het de partijen verenigd in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), wil DNB een bijdrage leveren aan de informatievoorziening over de consequenties en betekenis van PSD2.

Het MOB is een samenwerkingsverband van vijftien maatschappelijke organisaties, zoals consumenten-, winkeliers- en bancaire organisaties. U kunt ook de websites van deze organisaties raadplegen over PSD2 of de website van uw bank.

Klik hier voor de Q&A’s