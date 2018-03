‘Boekhoudkundig gerommel Steinhoff al langer gaande’

Het gesjoemel met omzet, winst en balansposten bij de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff is al langer gaande dan tot nu toe bekend was, meldt de Duitse krant Suddeutsche Zeitung. Voormalig topman Markus Jooste zou al in de zomer van 2014 met twee medewerkers hebben gesproken over aanpassingen van de cijfers. Tot nu waren alleen onregelmatigheden in de jaarrekeningen van 2015 en 2016 bekend, Steinhoff trok die twee jaarrekeningen daarom eerder al terug.

De Duitse krant beschikt over emails waarin Jooste aan een manager van een dochteronderneming opdracht geeft om 100 miljoen euro extra omzet te boeken, om zo de winst op te drijven. Ook wordt er gesproken over ingrepen in balansposten, wat betekent dat de jaarrekening van 2014 al gemanipuleerd was. Uit de mails blijkt ook dat Jooste en zijn managers bespreken hoe gemanipuleerde posten uit eerdere jaarrekeningen verborgen kunnen blijven voor de buitenwereld.

Deloitte

De boekhoudaffaire bij Steinhoff kwam in december vorig jaar aan het licht. De waarde van ongeveer zes miljard euro aan bezittingen is door de kwestie onzeker geworden. Verschillende toezichthouders, waaronder de AFM, hebben onderzoek ingesteld naar de gang van zaken bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf met het hoofdkantoor in Nederland. Deloitte Nederland staat als controlerend accountant ook ter discussie. PwC doet in opdracht van Steinhoff onderzoek naar de boeken.

Commissarissen

Eerder deze week werd bekend dat Steinhoff een aantal nieuwe commissarissen wil laten benoemen op de aandeelhoudersvergadering van 20 april. Daaronder de Nederlander Peter Wakkie, die eerder bestuurder is geweest bij Ahold.