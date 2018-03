De accountant van de toekomst: zo verandert uw baan in een gedigitaliseerde wereld

Meer dan 500 jaar geleden noteerde Italiaanse wiskundige en franciscaner broeder Luca Bartolomeo de Pacioli voor de eerste keer de methode van het dubbel boekhouden. In zijn handboek Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità (1494) legde hij uit hoe elke financiële transactie twee keer moest voorkomen in het register: eenmaal aan debetkant (links) en eenmaal aan creditkant (rechts).

Na deze revolutionaire nieuwe manier van werken volgden enkele eeuwen zonder al te grote veranderingen voor het accountantsberoep. In 1980 gebeurde de volgende aardverschuiving: met de intrede van de computer kwamen ook de technologische facetten van accounting in een stroomversnelling terecht. Zoals zoveel beroepen zit accounting nu ook in de greep van de digitalisering, ofwel de meest ingrijpende verandering voor het vak sinds de uitvinding van de beroepstak in het middeleeuwse Firenze.

Artificial intelligence, machine learning, big data,… Betekenen deze hippe woorden het einde van het klassieke accountantsberoep? Of brengen ze ongeziene mogelijkheden met zich mee?

Artificial intelligence: geniaal of gevaarlijk?

Artificial intelligence: u kent het misschien uit sciencefictionfilms, die het regelmatig afschilderen als een afschrikwekkend fenomeen dat de menselijke intelligentie overbodig maakt en zelfs compleet kan onderwerpen. Dat is – gelukkig – momenteel niet echt een waarheidsgetrouw beeld. U kunt kunstmatige intelligentie detecteren in geleidelijke veranderingen die repetitieve taken vervangen en processen versnellen. Vaak zijn deze ingrepen zo klein dat we ze nauwelijks merken. Elke keer dat een app u vertelt welke bus u moet nemen of waar u in uw omgeving een goed restaurant kunt terugvinden, is er kunstmatige intelligentie aan het werk. Herkenbaar?

Voor de boekhouding is kunstmatige intelligentie niet nieuw: het stond namelijk aan de wieg van allerlei noemenswaardige wijzigingen. Slimme boekhoudprogramma’s hebben grote delen van het handmatige boekhoudwerk vervangen; nog nooit was uw inkomsten en uitgaven rapporteren zo eenvoudig. De trend zal wellicht nog een tijdje doorgaan, met als gevolg dat meer en meer ondernemers hun boekhouding zelfstandig kunnen verzorgen.

Betekent dat dat boekhouders en accountants binnenkort overbodig zullen zijn? Waarschijnlijk niet. Kunstmatige intelligentie heeft een enorm potentieel dat nog steeds groeit, maar de realiteit waarin computers ons kritisch, creatief en analytisch denken vervangen is nog veraf. Het is wél zeker dat de werktaken van boekhouders en accountants er anders zullen uitzien. U kunt mogelijkheden creëren door scherp inzicht in boekhouding en kennis van nieuwe technologie te combineren. Hieronder leest u hoe u dat bereikt.

Werk samen met ondernemingen

De automatisering van boekhoudkundige dienstverleningen biedt ongekende vooruitzichten voor boekhouders en accountants. U kunt namelijk waarde bieden door bedrijven te helpen met het kiezen, aanpassen en implementeren van die programma’s. Op die manier kunnen ze die gedigitaliseerde diensten zo slim mogelijk gebruiken.

Maar dat is niet het enige dat u kunt doen. Al die intelligente programma’s genereren grote hoeveelheden gegevens die waardevolle informatie vertellen over het bedrijf, maar om die te kunnen begrijpen, moet u de taal van de accountant spreken. En daar verschijnt u op het toneel, want u kunt ondernemingen helpen om inzicht te verwerven in hun boekhoudkundige data – en die kennis kan dan mee bedrijfsstrategieën voeden en vormgeven. Zo kunt u een plekje veroveren als gewaardeerde raadgever en belangrijke partner voor ondernemers en bedrijfsleiders die hun zaak willen uitbouwen.

Ga op zoek naar een niche

De accountant van de toekomst biedt inzicht in de bedrijfssituatie en moet zich op dat vlak zien te onderscheiden en positioneren ten opzichte van de concurrentie. Door u te specialiseren in een bepaalde sector of bedrijfsvorm, kunt u uw doelgroep bepalen. Zodra u uw niche heeft gevonden, is het belangrijk om oplossingen op maat te ontwerpen – maatregelen die u zo specifiek mogelijk afstemt op de behoeften van uw publiek. Analyseer uw doelgroep dus zo grondig mogelijk: wat is hun ambitie? Die informatie zal u helpen om uw advies te personaliseren en aan te passen aan de wensen van uw klant, zodat hij of zij hun doelen kan bereiken.

Wees aanwezig in real time

Dankzij de technologische mogelijkheden van dit tijdperk is het mogelijk om een bedrijf in real time te volgen: u kunt dezelfde cijfers delen via de cloud, en efficiënte communicatiekanalen (videoconferenties, sms-apps als WhatsApp en Messenger) stellen u in staat om op regelmatige tijdstippen deel te nemen aan de activiteiten van uw klanten. Dit geeft de samenwerking een dynamisch aspect. Deze dialoog kan verschillen van bedrijf tot bedrijf, maar zorg ervoor dat u uw dienstverlening proactief aanbiedt en met een vleugje creativiteit.

Blijf op de hoogte

De wondere wereld van de technologie is voortdurend in beweging, en iedereen die up-to-date wil blijven, moet actief nieuwe trends spotten. Dit vergt tijd en inzet – ook bij accountantskantoren. Maak tijd vrij voor opleidingen en workshops binnen uw bedrijf, en besteed aandacht aan het uitproberen van de modernste programma’s en softwarepakketten. Besef hierbij goed dat niet al die snufjes zullen uitgroeien tot succesproducten, maar uw ijver levert u gegarandeerd meer kennis op over de boekhoudkundige producten van tegenwoordig. Dit verstevigt dan weer uw expertpositie, wat kan rekenen op de waardering van uw klanten.

Houd rekening met de wisselende machtsverhoudingen

Dankzij de digitale communicatiemethoden is het gemakkelijker en goedkoper dan ooit om van accountant te veranderen. Uw potentiële en huidige klanten kunnen uitgebreid vooronderzoek doen op het internet, zodat u bij wijze van spreken niet alleen concurreert met accountants in uw regio, maar ook met de rest van het land. Hoewel lokale agentschappen vaak de voorkeur genieten, zullen sommige klanten hun accountant uitsluitend kiezen op basis van dienstverlening – als die adviseur zich toevallig aan de andere kant van Nederland bevindt, dan kan digitale communicatie die afstand eenvoudig opvangen. Zorg dus voor voldoende transparantie en wees op de hoogte van de behoeften en verwachtingen van klanten.

Vind uw klanten online

Wees daar waar de klanten zijn: online. Een marketingstrategie op het internetkan van goudwaarde zijn: een goede eerste digitale indruk kan leiden tot een waardevolle off-screen samenwerking.

U ziet het: grote veranderingen maken creatieve oplossingen mogelijk. En daar waar de meerderheid processen digitaliseert, is er ruimte voor zij die in de tegenovergestelde richting willen gaan. Digitalisering gebeurt geleidelijk, en er zijn altijd ondernemers die niet met de nieuwe systemen willen of kunnen werken. Daar ligt dan weer een mogelijkheid voor accountants die de analoge wijze nog steeds hoog in het vaandel dragen. Voor ieder wat wils!

