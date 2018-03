Vastgoedbedrijven slijten 3,1 miljoen m2 bedrijfsruimte

Het aantal vierkante meters bedrijfsruimte dat werd gehuurd of gekocht was vorig jaar historisch hoog. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsnetwerk Dynamis. In gebieden buiten de vier grote steden was er een sterke toename.

Bedrijven huurden of kochten bijna 3,1 miljoen vierkante meter aan bedrijfspanden in 2017. Dat is een vijfde meer dan een jaar eerder. De recordcijfers zijn een gevolg van de sterke economische groei, toenemende werkgelegenheid en meer internationale handel, zegt Dynamis.

Schaarste

Met name in Almere, Amersfoort, Eindhoven, Maastricht en Utrecht ging het goed met de markt voor zakelijk vastgoed. Het aantal vierkante meters dat werd verhuurd of verkocht verdubbelde in die steden ten opzichte van een jaar eerder. In Amsterdam en Den Haag nam het aantal verkochte of verhuurde vierkante meters iets af. Daar is schaarste aan geschikt bevonden panden.