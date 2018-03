PERSONALIA: politie-kopstuk Rob Wrainwright naar Deloitte

Europees politie-kopstuk Rob Wainwright, tot 1 mei nog directeur van Europol, komt het cyber-team van Deloitte versterken. Wainwright heeft cyber-ervaring, opgedaan bij onder andere de Britse veiligheidsdiensten, Serious Organised Crime Agency en de National Criminal Intelligence Service. Hij speelde een belangrijke rol in de ontmanteling van Hansa Market en Alpha Bay, ondergrondse marktplaatsen op het darkweb waar veel drugs werden verkocht. In 2013 richtte hij het European Cybercrime Centre op, in 2016 het European Counter Terrorism Centre.

Deloitte is sterk bezig met het verstevigen van de cyber-adviespoot en heeft laten weten in Europa 500 specialisten op dit gebied aan te trekken. Wainwright krijgt als senior partner mede de leiding over het team en moet zorgen voor de uitbreiding van zowel het team als de cliëntenportefeuille. Hij zal zich verder bezighouden met risicogebieden als financiële criminaliteit en fraude. Hij zal vanuit Nederland gaan werken.