Waarom diensten aanbieden als een pakketoplossing meer waarde toevoegt?

Waar hechten uw klanten waarde aan? Dat is niet altijd wat u zelf denkt. Auteur Rob Nixon hield in dit kader een enquête onder 428 ondernemers waaruit onder meer bleek dat een accountant die na zeven maanden met advies komt aanzetten over wat er gedaan had moeten worden, de schrik van ondernemers is geworden.

93 % heeft behoefte aan een accountant die realtime werkt. Een accountant die na zeven maanden met advies komt aanzetten over wat er gedaan had moeten worden, is de schrik van ondernemers geworden.

62 % heeft behoefte aan meer direct contact met hun accountant.

39 % wil dat hun accountant meer ideeën aandraagt voor het verbeteren van hun bedrijfsresultaten

22 % wil dat hun accountant zich meer op de toekomst richt dan op het verleden.

17 % wil dat hun accountant transparantere tarieven hanteert.

Diensten tot een pakketoplossing vormen

U kunt voor zowel bestaande als nieuwe klanten diensten tot een pakketoplossing omvormen. Hoe zien de behoeften van uw klanten eruit, en wat zijn hun doelstellingen? Volgens Nixon zou u ervoor moeten zorgen dat ‘elke klant al uw producten en diensten wil aanschaffen die hem helpen om zijn doelstellingen te realiseren.’ Bekijk deze lijst met voorbeelden van diensten waar ondernemers baat bij hebben en die u tot concrete voorstellen kunt omvormen:

Meer omzet Meer winst Cashflow-analyse, -prognose en -bewaking Optreden als intermediair bij contacten met banken en investeerders Bedrijfsgroei Personeelswerving Salarisadministratie Hr-vraagstukken Financiële voorlichting Schuldsanering Business development Incasso Bescherming van bezittingen Belastingplanning Pensioenen Vermogensplanning Contacten met het UWV Beheer van verzekeringspolissen Contractbeheer Een onderneming starten Beëindiging van bedrijfsactiviteiten Bedrijven kopen en verkopen (of bedrijfsopvolging) Overstap naar de cloud, digitale transformatie Toegang bieden tot het netwerk van de eigen klanten Groepsgewijze coaching Lunchwebinars Vergaderontbijten Rapportage op maat Analyse van (relaties tussen) rekeningen

Hoe zien de diensten eruit?

Klanten betalen voor de waarde die zij in uw diensten zien. Het is aan u om toegevoegde waarde te bieden. Volgens Nixon is er slechts één manier om de juiste prijs voor een dienst te bepalen: vertel de wereld wat uw tarieven zijn en kijk hoe de markt daarop reageert. Als men zonder aarzeling toehapt, is uw tarief naar alle waarschijnlijkheid te laag. Veel ondernemers hanteren uiteenlopende tarieven, al naar gelang de koopkracht van de klant. Help kleinere bedrijven door lagere tarieven aan te bieden, en verhoog de tarieven zodra hun onderneming groeit.