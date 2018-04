PwC houdt derde Week van de Balans

PwC heeft deze week gebombardeerd tot de Week van de Balans. Anders dan gebruikelijk in de accountancywereld ligt het accent niet op de activa en passiva, maar op vitaliteit en welzijn.

Het is de derde keer dat PwC zo’n week organiseert. Het thema dit jaar is ‘be well work well’. “PwC verbreedt haar perspectief op vitaliteit en welzijn door op vier dimensies te focussen: fysiek, mentaal (focus), emotioneel (mindset) en spiritueel (drijfveren). Als organisatie bieden we handvatten om energielevels in al deze vier categorieën op peil te houden, zodat medewerkers zelf hun balans kunnen bepalen, bereiken en behouden. Dat verhoogt zowel het welzijn van onze collega’s als hun duurzame inzetbaarheid.”

Activiteiten

Deze week worden het gebruik kunnen maken van sportapparatuur, gezonde maaltijden en gratis fruit op de kantoren, oefenen met productief denken en timemanagement, zich aansluiten bij een van de sociale netwerken en of tijd vrijmaken voor zaken buiten het werk extra onder de aandacht gebracht.

Daarnaast zijn er activiteiten. Psycholoog Tony Crabbe komt vertellen over zijn boek ‘Nooit meer druk en Mindgym-auteur Wouter de Jong creëert een ‘sportschool voor de geest’. Ook zijn er activiteiten om gezamenlijk een nieuwe gewoonte aan te leren, zoals het nemen van de trap. Uit Balans Bomen kunnen medewerkers een fysieke, mentale of spirituele ‘challenge’ plukken.