‘Rotterdams accountantskantoor in beklaagdenbank’

Een Rotterdams accountantskantoor en een 52-jarige accountant worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Door de fraude is de staat vermoedelijk 120.000 euro aan belastinginkomsten misgelopen, meldt RTV Rijnmond.

De FIOD heeft volgens het regionale nieuwsmedium woensdag woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam doorzocht in het kader van een onderzoek naar belastingfraude. Daarbij is administratie in beslag genomen. Om welk accountantskantoor het gaat wordt niet vermeld.

SPF

Een 73-jarige man, die woont op de Nederlandse Antillen, wordt ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben ingebracht in een Stichting Particulier Fonds (SPF) zonder daar melding van te maken in zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2009.

Het Rotterdamse accountantskantoor was verantwoordelijk voor het invullen en indienen van de aangiften inkomstenbelasting van de man. De 52-jarige accountant was daarnaast persoonlijk betrokken als voorzitter van de SPF.