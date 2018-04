Deloitte blijft accountant Steinhoff

Deloitte Accountants BV blijft de accountant van het in opspraak geraakte meubelconcern Steinhoff. Dat is afgelopen weekend op de aandeelhoudersvergadering besloten.

De vergadering werd gehouden op Schiphol; de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigden een belang van 50,33%. De (her)benoeming van Deloitte stond als zevende en laatste punt op de agenda. 72,8% stemde voor het aanhouden van Deloitte als accountant. Alle voorstellen werden tijdens de vergadering aangenomen. Daaronder waren de benoeming van de nieuwe bestuursleden en het vaststellen van de beloning voor de raad van commissarissen.

Tender voor 2019

“We zijn niet tegen een roulatiesysteem, maar denken dat het aanhouden van Deloitte als auditor essentieel is zolang het lopende boekjaar nog niet is afgerond.” Dat boekjaar loopt tot september. “Deloitte is bovendien al betrokken bij de jaarcijfers over 2017 en het herzien van de cijfers over 2016 en 2015. Het benoemen van een nieuwe accountant zou dat proces vertragen.” Voor de benoeming van een accountant voor 2019 wordt een wereldwijde tender uitgeschreven.

320.000 documenten gescand

PwC is ondertussen bezig met het controleren van de jaarrekeningen. Daarbij wordt de onderzoekers geen strobreed in de weg gelegd. “Dat is essentieel om de waarheid te achterhalen”, aldus Steinhoff. Er zijn tot nu toe meer dan 320.000 bedrijfsdocumenten gescand. “Er is een patroon van transacties door de jaren heen gesignaleerd dat heeft geleid tot de substantiële overwaardering van inkomsten en activa van de groep.” De AFM kondigde eerder al een onderzoek aan naar de rol van Deloitte bij de gebroken boekjaren 2016 en 2017.

Nieuwe cijfers over het concern zijn niet bekend. De financiële positie blijft “very challenged”, kregen de aandeelhouders te horen. Eind maart had Steinhoff voor € 10,4 mld aan schulden bij externe partijen. Het concern verwacht in december uiteindelijk de resultaten over 2017 te kunnen presenteren.

Beleggersvereniging VEB stelde Deloitte deze maand aansprakelijk voor de schade die Steinhoff-aandeelhouders hebben geleden. De koers van het Steinhoff-aandeel belandde in december in een vrije val, nadat bleek dat de boekhouding niet op orde was. Daardoor is onduidelijk wat nu precies de waarde is van een slordige € 6 miljard aan bezittingen. De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn ingetrokken en worden nu herzien. Deloitte Nederland is sinds 2016 controlerend accountant.

Steinhoff, van origine een Zuid-Afrikaans bedrijf, is statutair gevestigd in Amsterdam. Het concern gaat schuil achter een groot aantal meubel- en woongerelateerde winkelketens, zoals het Franse Conforama.