Een menselijke maat is juist professioneel

Voor Aart Bunschoten (45) is werken voor een groot internationaal accountantskantoor niet zaligmakend. Sterker nog: de kersverse Directeur Controlepraktijk van DRV Rotterdam ziet juist de meerwaarde van de menselijke maat. ‘DRV heeft de expertise van een groot kantoor, maar dan wel met een persoonlijke benadering. Die combinatie maakt het verschil.’‘Op 1 maart ben ik gestart bij DRV. Daarvoor werkte ik twintig jaar bij Mazars Accountants & Belastingadviseurs. Met veel plezier. Ik begon er tijdens mijn studie aan de Erasmus Universiteit. De laatste jaren gaf ik als directeur leiding aan de vestiging in Rotterdam. We hebben een mooie groei doorgemaakt. Maar daardoor werd ons team groter en werd een deel van de leidinggevende taken landelijk belegd. Ik houd er juist van als ik zelf kan aansturen, veel contact heb met collega’s en andere kantoren. Bij DRV Rotterdam kreeg ik die kans. En mijn collega’s gunden mij de overstap van harte.

Professioneel

Ik kom elke dag uit Hellevoetsluis gereden, waar ik woon met mijn vrouw en drie kinderen. De overstap naar DRV ging heel soepel. Ik stond ervan te kijken hoe goed en snel ik werd geholpen door mijn nieuwe collega’s van ondersteunende afdelingen. DRV is uitstekend georganiseerd: de processen, de software, de sectorkennis… En als het proces doelmatig is ingericht kun je beter naar de inhoud kijken. Daarnaast geloof ik in de menselijke maat. Juist daardoor werkt een organisatie professioneler. Wie dichter bij zijn cliënt staat, ziet ook meer.

Pragmatische oplossingen

Bij DRV Rotterdam heb ik een cliëntenportefeuille met veel bedrijven in de tuinbouw. Zelf neem ik veel ervaring mee uit de logistiek. Natuurlijk zijn die sectoren erg verschillend, maar in beide sectoren kom je veel familiebedrijven tegen en werken mensen die zeggen waar het op staat. Mensen die gaan voor pragmatische oplossingen. Uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving. Dat is ook wat ik versta onder werken in de echte economie. Die mentaliteit past bij mij. Door bereikbaar te zijn, gevraagd en ongevraagd advies te geven, verbeterpunten aan te dragen kunnen we onze cliënten echt met raad en daad bijstaan.

Duurzaamheidsrapportages

Ik zie voor DRV Rotterdam veel potentie om te groeien. Met onze gedetailleerde sectorkennis en een breed dienstenpakket kunnen we voor grote MKB-bedrijven flink waarde toevoegen. Een uitdaging die ik graag wil aangaan is ondernemers helpen bij duurzaamheidsrapportages. Grote ondernemingen doen dat al op het gebied van milieuprestaties en personeel. Het MKB is daar nog minder mee bezig. Door verduurzaming is juist ook winst te behalen. Maar aan besparingen gaan vaak wel eerst investeringen vooraf. Als DRV kunnen we ondersteunen in de verslaglegging, in het formuleren van doelstellingen en een controlerende rol vervullen.

Missie

Ik ben blij met de overstap naar DRV. Ik ben mensgericht, iemand die betrokken is bij het werk en de teams. Mensen de kans geven zich te ontwikkelen, daar geniet ik van. Hier kan dat. Als ik vooruitkijk, dan hebben we over vijf jaar een groeiende controlepraktijk met mensen die graag voor DRV werken. En ik zou het ontzettend mooi vinden als we dan ook een paar cliënten hebben die we adviseren en controleren op duurzaamheidsverslaglegging. Ook dat is een persoonlijke missie.’

Wie is Aart Bunschoten?

Naam: Aart Bunschoten

Functie: Directeur Controlepraktijk

Leeftijd: 45

Werklocatie: Rotterdam

Bij DRV sinds: 1 maart 2018

