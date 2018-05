Dikke voldoende SRA-opleidingen

Klanten zijn over de SRA Maatwerk en Open Opleidingen zeer tevreden. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo, de onafhankelijke keuringsinstantie van commerciële opleidingsinstituten. Met name het niveau van de opleiders en de uitvoering van de cursussen komen als zeer goed naar voren. Op basis van deze positieve beoordeling mag SRA het predikaat ‘Cedeo-erkend’ de komende twee jaar wederom voeren.

Maatwerk

Over de SRA Maatwerk opleidingen is 80 % tevreden en 20 % zeer tevreden. Uit reacties van de ondervraagden blijkt dan ook dat het Maatwerk ook werkelijk als maatwerk wordt ervaren. Een reactie over het voortraject: ‘Als wij met een opleidingsvraag bij SRA komen, kijken ze eerst goed wat we precies nodig hebben.’ Ook blijkt dat klanten maatwerk ervaren op onder meer het uitvoerende vlak, het trainingsmateriaal en de opleiders. Ook over de Open Opleidingen van SRA zijn de ondervraagden positief: 30 % is zelfs zeer tevreden. ‘We gingen veel dieper op de stof in dan ik vooraf had verwacht’, was een van de reacties. Ook over de organisatie en administratie lieten cursisten zich positief uit.