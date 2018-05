Familiebedrijven zien potentie nieuwe technologieën

Familiebedrijven omarmen nieuwe technologieën, concludeert PwC uit onderzoek naar het gebruik van zogeheten ‘essential technologies’. Dat zijn tien technologieën die volgens PwC de komende jaren voor grote veranderingen gaan zorgen. “Twee derde van de bedrijven die op dit moment nog geen essential technologies gebruiken, verwacht dit over vijf jaar wel te doen. Daarmee wordt zichtbaar dat de adoptie van deze essential technologies door familiebedrijven toeneemt.”



PwC doet vaker onderzoek naar familiebedrijven. Deze keer lag de focus op het gebruik van nieuwe technologieën. PwC wilde weten wat de meerwaarde is van de inzet van tien nieuwe technologieën in familiebedrijven in Nederland, in welke mate de familiebedrijven verwachten die technologieën te zullen omarmen en wat dat voor hen voor consequenties heeft.

Die tien ‘essential technologies’ gaan volgens de onderzoekers grote veranderingen teweeg brengen. “Deze technologieën kunnen wereldwijd impact op een groot aantal sectoren krijgen, zijn commercieel vatbaar en groeien enorm snel.” Over tien jaar is de economische groei met € 8 miljard extra gestegen en de arbeidsproductiviteit 10% hoger door het gebruik van de essential technologies binnen familiebedrijven, verwacht PwC. “Op dit moment gebruikt de helft van de onderzochte Nederlandse familiebedrijven al minstens een van deze technologieën.” Robots, internet of things en drones worden het meest gebruikt. “De overgrote meerderheid van de onderzochte familiebedrijven verwacht over vijf jaar meerdere van de essential technologies te gebruiken. Zij verwachten over vijf jaar vooral internet of things, 3D-printen, drones en blockchain te gebruiken.”

Investeren in medewerkers

De nieuwe technologieën brengen ook nieuwe businessmodellen met zich mee. Vijf elementen gaan veranderen: “Dat zijn strategie, bedrijfsvoering, compliance, klantbetrokkenheid en people & talent. Met name deze laatste twee werden door onze gesprekspartners vaak genoemd als cruciaal.” Omdat door nieuwe technologieën banen verdwijnen en andere banen ontstaan, investeren familiebedrijven bewust veel in het continu opleiden van hun

medewerkers en in duurzame inzetbaarheid.

Robot meest ingezet

Robots worden door 28% van de familiebedrijven gebruikt. “In veel sectoren, zoals de AgriFood-sector, de bouw en de industriële sector is het gebruik van robots al gemeengoed.” Internet of things (IoT) is bij 15% ingeburgerd. “Dit ligt iets lager dan wereldwijde trends. In 2017 gebruikte 29% van ondervraagde bedrijven wereldwijd IoT.” Virtual reality wordt door 14% van de bedrijven gebruikt, onder andere in de maritieme sector en de zorg. “In de bouw wordt VR gebruikt om consumenten te laten ervaren hoe groot hun nieuwe woning wordt, en wat de impact is van een uitbouw op de lichtinval.”

3D-printen gaat toenemen

Voor 9% zijn drones een hulpmiddel. “Drones worden op dit moment al toegepast in de AgriFood-sector en in de maritieme sector, als er overzicht nodig is over een groot gebied, de hoogte in of bij korte transporten over zee.” Hoewel 3D-printen nog maar door 8% wordt gebruikt, verwacht 30% het over vijf jaar wel te gebruiken. “De bouw en de maritieme sector experimenteren hier al mee.” De interesse in augmented reality (gebruik 7%) is minder.

Blockchain heeft een beperkt bereik: 3% werkt ermee, maar 20% ziet er wel de potentie van. “Het zorgt voor meer transparantie, en daardoor efficiëntie, aldus respondenten uit de bouw, de logistieke en de maritieme sector.”

Lees hier het onderzoeksrapport.