Zakelijke dienstverlening komt moeilijkst aan personeel

Zakelijke dienstverleners zijn koploper in de war for talent. In die sector zegt bijna een derde (31,9 %) afgeremd te worden door een tekort aan personeel. Op de grote hoop klaagt een vijfde van de ondernemers dat groei wordt belemmerd door gebrek aan gekwalificeerde medewerkers.

Sinds de start van de waarneming in 2008 hebben er niet zoveel bedrijven last gehad van personeelstekorten, zo maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW donderdag bekend in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). In de sectoren informatie en communicatie, vervoer en opslag en de autohandel- en reparatie hebben ook bovengemiddeld last van een tekort aan arbeidskrachten. In de delfstoffenwinning melden relatief de minste bedrijven last te hebben van personeelstekorten. Per saldo verwacht 20,8 % van de ondernemers in het tweede kwartaal meer werknemers in dienst te hebben, eveneens een record. Sinds het begin van de metingen was er niet zo’n groot aandeel van de ondernemers positief over de toekomstige verwachtingen.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het tweede kwartaal wel met vier punten gezakt ten opzichte van het voorgaande kwartaal, naar 14,2. In het eerste kwartaal kwam het ondernemersvertrouwen nog uit op het hoogste niveau sinds de start van de waarneming. In de meeste sectoren ligt het vertrouwen ondanks de daling over de hele linie nog altijd op een hoog niveau. In de detailhandel ging het vertrouwen wel fors onderuit vanwege tegenvallend omzetcijfers. De delfstoffenwinning is de enige branche met een negatief ondernemersvertrouwen.