Accon avm lid van GMN International

Accon avm is toegetreden tot GMN International, een internationaal netwerk van accountants- en belastingadvieskantoren met leden in meer dan 50 landen.

Met de toetreding is Accon avm exclusief lid geworden voor Nederland. Via het netwerk kan het bedrijf fiscaal advies inschakelen bij internationale vraagstukken en audits laten uitvoeren door de aangesloten kantoren. Volgens Arjen Tompkins, senior specialist belastingadvies bij Accon avm, zorgt kennisdeling binnen het netwerk voor betere en snellere dienstverlening. “Daarnaast maakt het netwerk het mogelijk om onderling klanten door te verwijzen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

GMN International is opgericht in de jaren 70 en telt wereldwijd leden; Accon avm bestaat ruim honderd jaar en telt circa 850 medewerkers en ruim 40 kantoren.