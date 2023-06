Accon-topman Delger blijft manipulatie cijfers ontkennen

“Ik was altijd druk, maar mijn wereld is van de ene op de andere dag erg klein geworden”, verzucht voormalig topman van Accon avm Guus Delger maandag tegen het einde van een lange zitting bij de Accountantskamer. “Mensen gaan je ontlopen en solliciteren is ook een kansloze zaak geworden.” Delger wordt verweten dat hij jarenlang de cijfers van het inmiddels niet meer bestaande Accon avm oppompte, om zo de slechte financiële situatie van het accountantskantoor te verbloemen. Zelf blijft hij volhouden altijd naar eer en geweten te hebben gehandeld.

door Misha Hofland

Ondergang Accon avm

Bestuursvoorzitter Guus Delger werd in 2021 na een lange carrière bij Accon Avm eerst geschorst en later ontslagen, nadat het accountantskantoor er financieel veel slechter voor bleek te staan dan in de cijfers tot dan toe was weergegeven. Dat kwam aan het licht door twee klokkenluiders, die als bewijs van het bestaan van een schaduwboekhouding onder meer een audio-opname maakten van een telefonisch gesprek dat ze hadden met Delger. Aandeelhoudersvoorzitter Riet Nelisse stelde al kort nadat de affaire uitkwam dat de topman met verschillende posten op de balans van het kantoor had gerommeld, waaronder de hoeveelheid onderhanden werk. Forensisch accountant Peter Schimmel deed op verzoek van Accon avm onderzoek en concludeerde dat er flink geknoeid was met de cijfers. Interim-bestuurder Theo de Vries hield het er later op dat Delger is ontslagen vanwege zijn eindverantwoordelijkheid voor de ontstane financiële situatie. Als gevolg daarvan moesten er uiteindelijk miljoenen worden afgeboekt en raakte het top 10-kantoor dusdanig in de problemen dat er naar een overnamekandidaat werd gezocht, die uiteindelijk ook werd gevonden in Flynth.

‘Niet als zondebok gebruikt’

Strafrechtelijk volgde er geen actie, wel diende het voormalige Accon-aandeelhoudersvehikel Stichting Algemeen Managementadvies uiteindelijk een tuchtklacht in tegen Guus Delger. Het belangrijkste verwijt: manipulatie van de halfjaarcijfers 2019 en 2020 en de eindejaarscijfers 2020, om met die onterecht gunstig voorgestelde cijfers nieuwe financieringsarrangementen los te weken bij huisbankier ING, zonder dat ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor te leggen. Een schuld van Accon avm aan de Belastingdienst van 22,5 miljoen euro werd verhuld voor de bank, waardoor er een gunstige solvabiliteit kon worden getoond. Delger zou enkele medewerkers steeds mondeling hebben geïnstrueerd om met fake boekingen het onderhanden werk, koopsomverplichtingen aan vennoten van overgenomen kantoren en reserveringen van vakantiedagen te manipuleren.

Tot de zomer van 2021 werden de rvc en de aandeelhouder op die manier om de tuin geleid, stelde advocaat Dick Alblas maandag bij de Accountantskamer. “Door de misleidende rapporten waren zij niet op de hoogte van de ernstige liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij Accon avm.” Als gevolg daarvan zegde ING uiteindelijk de financiering op, waardoor het voortbestaan van het accountantskantoor in acuut gevaar kwam. “Betrokkene beweert dat hij de zondebok is die geofferd werd om een al eerder geoogde overgang naar Flynth mogelijk te maken. Dit is complete nonsens”, pleitte Alblas. “Hij lijkt de ernst van de door zijn handelen ontstane situatie niet te beseffen en die ook nu nog hardnekkig te ontkennen.”

Zware erfenis

Advocaat Marc Kelder schetste maandag vooral hoe zijn client Delger als net aangestelde CEO (hij was daarvoor CFO) bij Accon avm vanaf 2019 te maken kreeg met een loodzware erfenis van zijn voorganger Peter Feijtel. Een mislukte overname- en OOB-strategie, waar de aandeelhouder en rvc bovendien geen afscheid van wilden nemen, zorgden voor een uitgeholde en onder druk staande organisatie. De AFM toonde zich ondertussen achter de schermen buitengewoon kritisch over de door Accon avm geleverde controlekwaliteit. Begin 2019 had de toezichthouder bovendien laten weten Feijtel ongeschikt te achten als beleidsbepaler, waarna Delger het roer overnam en daarin een kans zag om de – in zijn ogen tot mislukken gedoemde – overname- en OOB-strategie te beëindigen.

Twijfels had hij daar wel bij, schetste advocaat Kelder maandag, omdat er van meet af aan weerstand tegen hem was vanuit de rvc. In dat licht moet volgens Delger ook de hele affaire over de miljoenenafboekingen worden bezien. En als er daadwerkelijk sprake was geweest van aan hem toe te schrijven malversaties, dan zou er toch nooit een vaststellingsovereenkomst met hem overeengekomen zijn? Kelder: “Delger heeft deze periode als buitengewoon onaangenaam ervaren. Wat hem oprecht geraakt heeft is niet alleen het feit dat elke uitleg of toelichting van hem niet serieus genomen werd of gewoon genegeerd, maar vooral ook het feit dat hij in plaats daarvan door met name Nelisse publiekelijk aan de schandpaal is genageld. Het lijkt er op dat Nelisse dit nogmaals heeft willen doen door deze tuchtklacht in te dienen met als doel haar eigen straatje schoon te vegen.”

‘Soms grenzen opzoeken’

Inhoudelijk reageerde de advocaat van Delger onder meer door aan te voeren dat er altijd speelruimte is in de mate waarin cijfers bij bedrijven op een gunstige manier gepresenteerd worden. Verslaggevingstechnisch worden soms de grenzen opgezocht, om bijvoorbeeld tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te kunnen lenen. Ook Delger deed dat regelmatig, erkende zijn verdediging volmondig. “Dat kon en mocht hij ook zo doen omdat hij wist dat bij de jaarlijkse controle door eerst Ernst & Young en vanaf 2016 door Mazars de grenzen besproken en gesteld zouden worden.” De tuchtrechtelijke verwijten werden volgens Kelder volstrekt onvoldoende onderbouwd; voornamelijk door er op te wijzen dat foutherstel in de jaarrekening 2020 nodig was, zonder daarbij de overwegingen te delen.

Intern had Delger volgens zijn advocaat altijd keurig gerapporteerd aan de rvc hoe het kantoor ervoor stond. Die cijfers weken soms echter wel af van wat aan de bank werd gepresenteerd, constateerden leden van de Accountantskamer maandag. Wist de rvc van die verschillen tussen de interne rapportages en de aan de bank gepresenteerde cijfers? Delger: “Bij mijn weten wel, voor mij was het een volstrekt normale gang van zaken. Zolang ik me kan herinneren was het al zo.” Een gewraakte opname van een telefoongesprek met de klokkenluiders werd door Delgers’ verdediging betiteld als “een deep fake waar geen enkele waarde aan gehecht kan worden.” De opname, waarin naar voren zou komen dat Delger de klokkenluiders instrueerde de cijfers te manipuleren, werd later betiteld als de smoking gun. Er zou echter dusdanig in geknipt en geplakt zijn dat er een compleet verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven. “Delger is en blijft van mening dat hij integer en met de beste bedoelingen heeft gehandeld. Hij hoopt van ganser harte dat uw kamer met haar oordeel hem van de schandpaal haalt waar onder andere mevrouw Nelisse hem aan heeft genageld.”

De Accountantskamer streeft er naar om over 12 weken uitspraak te doen.