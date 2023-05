Accon AVM hoofdelijk aansprakelijk voor benadelen ex-echtgenote rond ontbinding boerenbedrijf

Accon AVM heeft een vrouw benadeeld bij het afwikkelen van de opheffing van een boerenbedrijf dat zij samen met haar ex-echtgenoot had, zo oordeelt het gerechtshof in Leeuwarden. Daardoor is zij er bij de echtscheiding voor een kleine anderhalve ton bij ingeschoten. Het hof acht Accon voor de helft van dat bedrag hoofdelijk aansprakelijk.

Een getrouwd stel gaat in 2005 apart wonen: de vrouw in Nederland, de man in Duitsland. Ze besluiten hun boerenbedrijf te verkopen en beginnen een nieuwe onderneming in Duitsland. De Nederlandse onderneming wordt ingebracht in de vennootschap Baldes, waarvan de man enig aandeelhouder is. De vrouw wordt bestuurder. Baldes koopt in 2006 een Duits boerenbedrijf en het Nederlandse bedrijf wordt verkocht. In de Vpb-aangifte van Baldes wordt na de verkoop een herinvesteringsreserve opgenomen. De Belastingdienst maakt echter bezwaar tegen afboeking van de investeringen in Duitsland op die reserve en komt met aanslagen, maar die kan Baldes niet betalen.

Schuiven met vorderingen

Om de zaak op te lossen, wordt Accon ingeschakeld en die bereikt uiteindelijk in 2013 – dan als Accon AVM – een akkoord met de fiscus. Ondertussen zijn man en vrouw nog altijd getrouwd, maar de echtscheiding wordt in 2014 in gang gezet. De vrouw laat aan Accon weten terug te treden als statutair bestuurder van Baldes. Dat wordt geregeld op een aandeelhoudersvergadering; daar wordt ook besloten Baldes te ontbinden. Accon laat aan de vrouw weten dat de opheffing van de vennootschap vorm gaat krijgen door activa over te dragen aan het Duitse dochterbedrijf Salko, dat daarvoor geen koopsom betaalt. Die som wordt dan verrekend met nog openstaande schulden. ‘De verwachting is dat er daarna één vordering resteert van Baldes op Salko. Deze vordering wordt overgedragen aan jou in privé. Daardoor krijg jij weer een schuld aan Baldes. Vervolgens kunnen de aandelen Salko worden overgedragen aan jou in privé’, legt Accon uit aan de vrouw.

Waarde vorderingen nihil

Haar ex krijgt echter mot met zijn vader, die in mei 2014 beslag laat leggen op de aandelen van zijn zoon in Baldes. De vader heeft namelijk nog een rekening van ruim 112.000 euro openstaan bij zijn zoon. Die kijkt ook nog tegen een claim van bijna 6,5 ton aan die zijn ex heeft ingediend in de echtscheidingszaak: dat bedrag is voor het vermogen van de bedrijven waar de man eigenaar van is. Accon wordt gevraagd te beoordelen of dat een redelijke som is. ‘Sinds de start van Salko is de enige functie van Baldes geweest om nog gebruik te kunnen maken van Nederlandse fiscale faciliteiten’, stelt het kantoor vast. ‘Feitelijk is Baldes een lege BV. De belangrijkste bezittingen zijn vorderingen op Salko. De waarde van deze vorderingen is echter naar verwachting nihil of zeer gering. Het eigen vermogen van Salko is gering en feitelijk is gebleken dat de vennootschap over zeer weinig leencapaciteit beschikt. De waarde van de aandelen Baldes zal daardoor naar onze mening waarschijnlijk ook nihil of zeer gering zijn.’

Taak als vereffenaar niet goed ingevuld

Eind 2014 wordt de scheiding uitgesproken, maar de verdeling van de huwelijksgemeenschap staat nog open in afwachting van het opheffen van Baldes. Accon komt in 2016 met de jaarrekening van Baldes over 2014 (eigen vermogen ruim 1,6 miljoen, resultaat ruim 363.000 euro) en de rekening en verantwoording per datum ontbinding in november 2015 (eigen vermogen ruim een miljoen na afboeking van zes ton wegens een onrealistische meerwaarde voor dochter Salko). In de jaren daarna staan beide exen voor de rechter om de echtscheiding financieel af te wikkelen. De rechter oordeelt daarin in 2020 dat de man zijn taak als vereffenaar onvoldoende heeft ingevuld. ‘De man heeft de waarde van de aandelen Baldes die behoren tot de gemeenschap ten onrechte op nihil gesteld. Daarmee heeft de man de gemeenschap benadeeld. De man is dan ook gehouden de aangerichte schade aan de gemeenschap te vergoeden.’ De rechter wijst, na aftrek van schulden, zo’n 456.000 euro toe aan de vrouw.

Rechter oordeelt in voordeel Accon

Voor de rechter daagt de vrouw ook Accon, die fouten zou hebben gemaakt. Maar de rechter vindt in eerste instantie van niet omdat haar vordering uit benadeling van de huwelijksgemeenschap al volledig is toegewezen. De vrouw gaat tegen dat oordeel in beroep: Accon is naast haar ex hoofdelijk aansprakelijk omdat de schade die Accon heeft veroorzaakt dezelfde schade betreft als die tot vergoeding waarvan haar ex is veroordeeld.

Bij het gerechtshof betoogt de vrouw dat Accon een wijze van vereffening van Baldes heeft geadviseerd die door de deskundige in de verdelingsprocedure als onvoldoende is gekwalificeerd en waarmee de huwelijksgemeenschap is benadeeld. Alle activa (en passiva) van Baldes gingen direct of indirect (middels Salko) naar de man over onder schuldigverklaring van de koopsom. Vervolgens werd zonder noodzaak ‘vastgesteld’ dat alle vorderingen van Baldes op de man en Salko volledig oninbaar waren, zodat het eigen vermogen van Baldes tot nihil afnam, aldus de vrouw.

Accon moest belangen echtgenote in oog houden

Omdat de beide echtelieden in een echtscheidingsprocedure verwikkeld waren, was Accon gehouden om bij de advisering in het kader van de vereffening van Baldes mede acht te slaan op de vermogensrechtelijke belangen van de vrouw, zo vindt het hof. Maar het deskundigenrapport dat is opgesteld in de echtscheidingszaak blijft buiten beschouwing, want dat gaat over de manier waarop de man zich als vereffenaar heeft gedragen en er was gebrekkige informatie aangeleverd. Bovendien is Accon, zelf geen partij in de procedure, niet door de deskundige benaderd.

Het hof vindt dat Accon niet onjuist heeft geadviseerd bij de waardering van dochterbedrijf Salko. Die was juist, want het was een slecht renderend bedrijf: ‘Dat Salko wel de middelen had om de vorderingen nog te voldoen en dat haar aandelen meer waard waren dan het bedrag van 141.203 euro waarop deze in het kader van de vereffening zijn gewaardeerd en aan [de man] zijn overgedragen is door [de vrouw] onvoldoende onderbouwd. Dat geldt ook voor het verwijt dat Accon c.s. zich onvoldoende van de vermogenspositie van Salko hebben vergewist.’

Oninbaarheid vorderingen verkeerd

Maar bij het als oninbaar aanmerken van de vordering van 141.203 euro die Baldes op de man kreeg in verband met de overdracht van de aandelen Salko ging het mis. ‘Accon c.s. hebben, anders dan van hen mocht worden verwacht, niet overtuigend kunnen verklaren dat en op basis waarvan zij er als redelijk handelend adviseurs van Baldes redelijkerwijs van uit mochten gaan dat [de man] niet in staat was om die koopsom ‘gewoon’ te voldoen. Dat een vennootschap en daarmee haar aandeelhouders (iets wat ook [de vrouw] ‘materieel’ was) door de afboeking van een vordering op een koper verarmd worden, is duidelijk.’ Accon had niet mogen adviseren om dit deel van de vereffening op deze wijze uit te voeren. Het hof veroordeelt Accon daarom naast de man hoofdelijk om aan de vrouw een bedrag van 70.601,50 euro (de helft van de als oninbaar beoordeelde vordering) te voldoen.

Gerechtshof Leeuwarden, 16 mei 2023