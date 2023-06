Guus Delger (ex-Accon avm) voor tuchtrechter

De voormalige bestuursvoorzitter van Accon avm, Guus Delger, moet zich vandaag voor de Accountantskamer verantwoorden voor gerommel met de boeken. Delger, die zich inmiddels heeft laten uitschrijven als accountant, werd in november 2021 geschorst nadat bleek dat de jaarrekening van Accon avm van geen kanten klopte.

De buitenwereld merkte voor het eerst dat er iets speelde bij Accon avm toen er in september 2021 een interim-bestuurder werd aangesteld en bestuursvoorzitter Guus Delger ziek thuis bleek te zitten. De interimmer vertelde dat hij orde op zaken kwam stellen bij het accountantskantoor dat zijn jaarrekening over 2020 nog altijd niet had gedeponeerd. Een paar maanden later werd duidelijk dat er financiële onregelmatigheden bij Accon avm waren vastgesteld en Delger geschorst was. Huisbank ING plaatste het accountantskantoor onder bijzonder beheer. Toen eind december eindelijk de jaarcijfers werden gepubliceerd bleek dat Accon avm op de rand van de afgrond stond. In februari 2021 werd het kantoor voor 1 euro overgenomen door Flynth.

Peter Schimmel

Lang hield Delger vol dat hij niets verkeerd had gedaan en dat hij de problemen van een voorganger had geërfd toen hij aantrad als bestuursvoorzitter. Die zou zich aan een mislukte overnamestrategie hebben vertild. Delger sleepte in mei 2022 zelfs forensisch accountant Peter Schimmel voor de tuchtrechter omdat zijn onderzoek naar de malversaties bij Accon avm ‘onzorgvuldig en vooringenomen’ zou zijn geweest. De Accountantskamer ging daar echter niet in mee. Wat heet: Delger maakte Schimmel twaalf verwijten maar kreeg van de tuchtrechter nergens gelijk.

Geluidsopname

Dat de voormalig bestuursvoorzitter zelf heel wat uit te leggen had bleek in augustus 2022. Een klokkenluider bij Accon avm bleek in het geheim een geluidsopname te hebben gemaakt. Hierop was te horen hoe Delger twee controllers instrueerde om cijfers te manipuleren. Delger en voorganger Peter Feijtel bleken al jarenlang de boeken op te poetsen om tegenvallende resultaten te verbloemen. Delger zou met diverse balansposten hebben geschoven, onder meer met uren die al wel waren gemaakt, maar nog in rekening moesten worden gebracht. Dat ‘bezit’ aan onderhanden werk stond voor miljoenen te hoog op de balans, die er daardoor rooskleuriger uitzag dan de situatie daadwerkelijk was. Delger ging daarbij vooral mondeling te werk om zo min mogelijk sporen na te laten. Pas nadat de klokkenluiders de nieuwe cfo Emmy Lammens in juni 2021 vertellen dat er bij Accon avm sprake was van een schaduwboekhouding kwam er een einde aan de malversaties en kon er schoon schip worden gemaakt.

Geen strafzaak

Tijdens de zitting op maandag 26 juni komt Delger voor het eerst zelf uitgebreid aan het woord. Vooralsnog hoeft hij zich alleen voor de tuchtrechter te verantwoorden en niet voor de strafrechter. Naar verluid zouden de raad van commissarissen van Accon en de stichting Accon avm een rechtszaak tegen Delger hebben overwogen, maar is daarvan afgezien. Mogelijk speelde daarbij een rol dat het bestuur van de stichting en de raad van commissarissen jarenlang over de schouder van Delger mee hebben gekeken. In eventueel grondig onderzoek van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) zou ook dat aan de orde kunnen komen.

Ook tuchtklacht tegen accountant

De soap rondom het accountantskantoor dat sjoemelde met de eigen boeken is na maandag nog niet ten einde. Er volgt nog een tweede tuchtzaak, van de AFM tegen Joeri Galas, de accountant van Accon, toen nog partner bij Mazars. Galas keurde jarenlang de cijfers goed die later moesten worden aangepast. Voor de laatste jaarrekening moest hij uiteindelijk zijn handtekening intrekken, toen bleek dat er met de cijfers was gerommeld.

Later meer.